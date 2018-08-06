بطل المقاتلين: ما حاجة الخارجية الروسية إلى نجم سينمائي

تحت العنوان أعلاه، نشرت "غازيتا رو"، مقالا حول تعيين الممثل الأمريكي ستيفن سيغال في وزارة الخارجية الروسية.

وجاء في المقال: علق سفير الولايات المتحدة السابق لدى موسكو، مايكل ماكفول، على تعيين الممثل الأمريكي ستيفن سيغال ممثلا خاصا لوزارة الخارجية الروسية، لشؤون العلاقات الإنسانية بين روسيا والولايات المتحدة، فكتب تغريدة، قال فيها: "أصبح سيغال مواطنا روسيا؟ هذا أمر ملفت: روسيا عينت ستيفن سيغال مبعوثا خاصا لتحسين العلاقات مع أمريكا". وفي تغريدة أخرى، عبّر عن موقفه بكلمة واحدة: "دون أمل".

وأضاف المقال: سيغال، أول أجنبي متجنس من الخارج في الخدمة المدنية في التاريخ الحديث لبلدنا. كان سيغال قد حصل على الجنسية الروسية في نوفمبر 2016، وهو ممثل معروف ، بلغت شهرته ذروتها في الثمانينات.

وقال نص البيان الرسمي للوزارة: "تم تعيين ستيفن سيغال ممثلا خاصا لوزارة الخارجية الروسية بشأن العلاقات الإنسانية الروسية الأمريكية". وأشار إلى أن مهمة سيغال ستكون تعزيز العلاقات بين البلدين في المجال الإنساني. الحديث يدور عن وظيفة اجتماعي سياسية، بلا مقابل مادي.

ولكن، من غير الواضح، بعد، مدى النجاح الذي يمكن أن يحققه سيغال في تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة. فسمعته بين الجمهور الأمريكي تنطوي على تناقض كبير، ومن المستبعد أن يتمكن أصدقاؤه المعدودون في الكونغرس وفي الوسط الفني من تغيير الوضع في العلاقات الروسية الأمريكية.

أما سيغال نفسه، فعبّر عن امتنانه لهذا التعيين الجديد، وقال: "لطالما كانت لديّ تطلعات قوية للقيام بكل ما هو ممكن للمساعدة في تحسين العلاقات الروسية الأمريكية. لقد عملت بلا كلل على هذا الأمر لسنوات عدة بشكل غير رسمي، والآن أنا ممتن للغاية لإتاحة الفرصة لي للقيام بذلك رسميا".

في الوقت الحاضر، هذا الممثل هو الأجنبي الوحيد المتجنس الذي سيعمل في هيكل حكومي روسي. أمّا في روسيا، في عهد بطرس، فكان هناك العديد من هذه الحالات، وكان هناك مثلها في الحكومة البلشفية.

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