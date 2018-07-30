بوادر حرب أمريكية ضد إيران

"إيران بوصفها كوريا ثانية"، عنوان مقال بوريس جيريليفسكي، في "فوينيه أوبزرينيه"، حول بوادر حرب أمريكية ضد طهران، وخطورة المواجهة المرتقبة بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة.

وجاء في المقال: بدأ الزعيم الأمريكي حرب تغريدات ضد إيران... الوضع، يشبه إلى حد كبير المواجهة بين الولايات المتحدة وكوريا الديمقراطية. إلا أن "المشكلة الإيرانية" أكثر تعقيدًا وغموضاً. على الأقل بسبب عدد اللاعبين المشاركين فيها، الذين تتضرر مصالحهم بشكل مباشر.

لتأخذ، مثلا، المملكة العربية السعودية وحلفاءها النفطيين في الخليج، الذين يفعلون كل شيء للاستفادة من موقف ترامب المناهض لإيران في تسوية حساباتهم مع خصمهم الجيوسياسي الأول.

ومما لا شك فيه أن إسرائيل إحدى الأوراق المهمة في الميزان الإيراني، فمن المتعارف عليه اعتبارها العدو الرئيس والمناهض لجمهورية إيران الإسلامية.

من المستبعد حدوث مواجهة عسكرية مباشرة بين هذه الدول. وزن الجمهورية الإسلامية والدولة العبرية غير قابل للمقارنة، ناهيكم بامتلاك الأخيرة أسلحة نووية. لن تقوم إيران بمهاجمة إسرائيل مباشرة، ليس فقط بسبب الأسلحة النووية، إنما ولأن مثل هذه الخطوة ستعني بالتأكيد حرباً مع الولايات المتحدة، ما زالت طهران، رغم تصريحاتها النارية، تبذل قصارى جهدها لتفاديها.

ربما يرضي إسرائيل تماماً أن تلعب الولايات المتحدة الدور الرئيس في الحرب مع إيران، إلا أن مثل هذه الفرصة قليلة الاحتمال.

وفي الصدد، قالت المستشرقة الروسية كارينيه غيفورغيان: "درس البنتاغون في حينه إمكانية القيام بعملية عسكرية ضد إيران، فتبين أنه بحاجة إلى وحدة برية من حوالي 800 ألف مقاتل، لا وجود لهذه القوة عند أحد. ليس هناك من يقاتل". ولا معنى للحديث عن احتمالات اتخاذ التحالف السعودي إجراءات مباشرة ضد إيران، فهو عاجز عن الحسم حتى مع المتمردين في اليمن.

وكما نرى، فإن احتمالات نشوب حرب بين الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط ضد إيران، لحسن الحظ ، ليست كبيرة، ومثلها قدرة الولايات المتحدة على خنق إيران اقتصاديًا. يمكن أن لا يكون هناك شك في أن العقوبات الأمريكية لن تدعمها روسيا والصين، وبعض الدول الأخرى. وهذا يعني أن طهران، على الرغم من كل الصعوبات، ستكون قادرة على الصمود.

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