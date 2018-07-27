خلافات في الجيش الأمريكي!

"البيروقراطيون والديمقراطيون: لا يسمحون لترامب بالفضاء"، عنوان مقال ميخائيل خوداريونوك، في "غازيتا رو"، حول عدم استعداد الكونغرس لتنفيذ خطط ترامب بخصوص القوات الفضائية.

وجاء في المقال: يريد رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، إنشاء قوات فضائية، كصنف منفصل من القوات المسلحة الأمريكية، لكن الكونغرس غير مستعد بعد لإعطاء جزء مهم من القوة القتالية والعددية للتشكيل الجديد.

يقول مؤيدو إنشاء القوات الفضائية كصنف منفصل من القوات المسلحة إن الجيش الأمريكي أصبح مرهونا إلى الأبد بالاتصالات ووسائل الاستطلاع وأنظمة الملاحة الفضائية. في رأيهم، يجب أن يتم تشكيل هيكل جديد داخل القوات المسلحة الأمريكية في أسرع وقت ممكن من أجل مقاومة روسيا والصين بنجاح. فموسكو وبكين تعملان بالفعل، كما يعتقد المحللون في الولايات المتحدة، لاستغلال نقاط الضعف الأمريكية في الفضاء القريب من الأرض، بأقصى درجة ممكنة.

فيما يرى معارضو الفكرة أن إنشاء قوة فضائية سيخلق مزيدا من الهياكل العليا البيروقراطية، وهم يريدون حماية البنيات الخاضعة لهم. فخطر فقدان الأخيرة السلطة وأموال الميزانية، التي يمكن تحويلها إلى التشكيل الجديد، أكثر من واقعي.

لا يزال من غير الواضح ما إذا كان ترامب سيتمكن من الحصول على دعم الكونغرس لفكرة إنشاء قوة فضائية، وكيف ستبدو خطط الرئيس الخاصة بزمن التنفيذ، وما إذا كانت قوات الفضاء ستكون تابعة للقوات الجوية الأمريكية أو صنفا منفصلا من القوات المسلحة بميزانية خاصة.

علاوة على ذلك، إذا ما فاز الديمقراطيون بالعديد من المناصب، بعد انتخابات التجديد النصفي في مجلسي النواب والشيوخ هذا العام، فإن فكرة إنشاء قوات فضائية قد تتأثر، ذلك أن الأمريكيين يربطونها بدونالد ترامب شخصيا.

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