إيران على الخط الأحمر

تحت العنوان أعلاه، نشرت "كوريير" للصناعات العسكرية لقاء أجراه مارك سوركين مع الباحثة في الشؤون الإيرانية كارينيه غيفورغيان، حول ما ينتظر إيران من مخاطر.

وجاء في اللقاء على لسان غيفورغيان، في الإجابة عن سؤال: الصفقة النووية مع إيران.. في أي منحى ستسير الأمور الآن؟

لدي انطباع بأن الإدارة الأمريكية تفعل كل شيء لإضعاف أوروبا. العقوبات بالنسبة للإيرانيين مؤلمة، وهم متوترون جدا من ذلك، لكن يبدو لي أن القدرات الأوروبية أكثر عرضة للانهيار.

الإيرانيون، بالطبع متوترون للغاية، قلقون، وخائفون من أن تتخلى عنهم روسيا فجأة. أعتقد أنه يمكن فهمهم، على الرغم من أنني لا أرى أي أسباب جدية لمثل هذه المخاوف. نعم، الجانب الأمريكي، بالطبع، سيغري بوتين بكعك مرتبط بإيران، لكن خسائر السمعة والخسائر الاقتصادية لروسيا في هذه الحالة مرتفعة للغاية. فثمة برنامج طويل الأجل للتعاون مع روس آتوم، وهذه مشاريع مرتفعة الثمن وجدية جدا، بالإضافة إلى سوق تصريف الأسلحة، وتوسيع العلاقات في اتجاهات أخرى.. لا يمكن لروسيا خسارة مثل هذه المواقع.

ما هي آفاق العلاقات بين إيران وسوريا؟

القضية الأساسية بالنسبة للإيرانيين هي البقاء في سوريا. إنهم بحاجة الى قواعد للحرس الثوري هناك. لا مصلحة لروسيا في ذلك، وهنا تتطابق مواقفها مع مواقف إسرائيل والولايات المتحدة. ولا أستبعد أن تظهر اتفاقات جديدة بين الولايات المتحدة وروسيا حول البرنامج النووي الإيراني. على أية حال، بحاجة إلى مزيد من الوقت، حيث ستقوم القوى العظمى بضبط الساعات وتحديد الخطوط الحمراء على مختلف الجبهات، بما في ذلك في سوريا والشرق الأوسط.

ما مدى احتمال تدخّل دول الخليج عسكريا ضد إيران؟

هذا غير واقعي. نظر البنتاغون في حينه في إمكانية القيام بعملية عسكرية ضد إيران، وتبين له أنه بحاجة إلى قوة برية قوامها 800 ألف مقاتل، ولا أحد لديه مثل هذه القوة. ليس هناك من يحارب.

وهل سوف تهاجم إسرائيل إيران؟

أنا متأكدة من أن إسرائيل لن تهاجم إيران ولا إيران ستهاجم إسرائيل، فهما ليسا انتحاريين.

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