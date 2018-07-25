سي آي إيه تنبّه إلى خطر الصين

"الصين بالنسبة للسي آي إيه تهديد أكبر من روسيا"، عنوان مقال فلاديمير سكوسيريف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول مخاوف أمريكية من أن تزيح الصين أمريكا وتصبح أكبر قوة مهيمنة في العالم.

وجاء في المقال: يقود نظام الرئيس شي جين بينغ حربًا باردة ضد أمريكا. باستخدام أساليب اقتصادية وعسكرية، واللجوء إلى وسائل قانونية وغير قانونية، يحاول إضعاف خصمه مع تجنب الحرب. جاء هذا التصريح في لقاء كبار المسؤولين في أجهزة الاستخبارات ووزارة الخارجية الأمريكية.

وذكر المدير المساعد لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية لشرق آسيا، مايكل كولينز، أن أفكار شى جين بينغ حول التنمية العالمية تم إدخالها مؤخرا في دستور جمهورية الصين الشعبية. وبعد دراسة هذه التعاليم، توصل المسؤول إلى استنتاج مفاده أن التهديد الصيني هو أخطر تحدٍ بين جميع التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة الآن. وقال كولينز: "التنافس معنا ومع ما نقف عليه، في جميع المقاييس، أكثر أهمية بكثير مما يمكن للروس فعله".

إلى أي مدى مخاوف الأمريكيين مسوغة؟ سألت "نيزافيسيمايا غازيتا" كبير الباحثين في معهد دراسات الشرق الأقصى، الكسندر لومانوف، فقال: "خلال 10، وربما 15 عاما، سوف تصبح الصين الاقتصاد الأول في العالم، وليس فقط بمقياس القوة الشرائية، إنما وبمعيار تحويل الناتج المحلي الإجمالي إلى عملة. من الواضح أن هذا سيؤثر على كل من السياسة والشؤون العسكرية. ولكن الصين تؤكد على الدوام أنه لا داع للتخوف من تقدمها. فهي لن تذهب في الاتجاه الذي ذهبت إليه القوى الإمبريالية في القرنين التاسع عشر والعشرين. الصين، لن تقوم بالتوسع إقليميا، وسوف تتقيد بالقواعد القائمة".

وفي السياق، يحذر العالم السياسي الأمريكي غراهام اليسون من أن الحروب يمكن أن لا تنشب بسبب تهديد حقيقي، إنما بسبب الخوف من زيادة قوة الدولة الجارة.

على الصين، كما يقول اليسون، إقناع أمريكا بأنها ليست مخيفة. وعلى أميركا فهم أن الخوف من فقدان نفوذها العالمي يجب ألا يؤدي إلى خلق احتمال لنزاع عسكري.

ويرى لومانوف أن هذه المشكلة أصبحت الآن خطيرة للغاية في ضوء سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتهورة.

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