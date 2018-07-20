أن تبقى مع جماعتك

تحت العنوان أعلاه، كتب ألكسندر فرولوف، في "إزفستيا"، عن محاولات الولايات المتحدة منافسة روسيا في سوق الغاز الأوروبية، وإصرار "نفطوغاز" الأوكرانية على حماية مكاسبها.

وجاء في مقال فرولوف، نائب المدير العام لمعهد الطاقة القومية:

مع أن حصيلة الاجتماع بين الرئيسين الروسي والأمريكي في هلسنكي كانت مليئة بالبيانات الصاخبة، إنما في مسائل الطاقة اكتفت بتثبيت الوضع الراهن. في هذه الحالة، لم يبق أمام الرئيس الأمريكي سوى التذكير مرة أخرى بنجاح بلاده في مجال الطاقة والوعد بمنافسة الغاز الطبيعي المسال لغاز الأنابيب. تكمن المفارقة في رغبة الولايات المتحدة في أن تصبح "محطة وقود عالمية"، وفي أن شيئا لا يعيق هذا التنافس في السوق الأوروبية منذ سنتين. ولكن خلال هذا الوقت لم يُظهر موردو الغاز الأمريكي الرغبة الشديدة في استغلال سوق الاتحاد الأوروبي. فيما تسجل "غاز بروم" أرقاما قياسية في التصدير. ففي هذا العام، على الأرجح، ستحطم رقم 200 مليار متر مكعب.

بالنظر إلى هذا الحجم، وإلى إن قدرة جميع خطوط أنابيب الغاز الالتفافية تبلغ حوالي 190 مليار متر مكعب في السنة، وإلى خصائص الإمدادات إلى بعض البلدان، سيكون لشركة غاز بروم 10-15 مليار متر مكعب على الأقل من الغاز، الذي، على الأرجح، ستواصل ضخه عبر أراضي أوكرانيا. وكما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نهاية الاجتماع، فإن روسيا مستعدة لتمديد العقد الحالي لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، الذي ينتهي في العام 2019، بشرط تسوية النزاعات بين روسيا وأوكرانيا في محكمة ستوكهولم.

وتابع كاتب المقال: حتى في كييف، أصيبوا بالدهشة من قرار التحكيم التمييزي بدفع غاز بروم 4.65 مليار دولار لشركة نفطوغاز. لكنها دهشة مفرحة. ولشدة الفرح، قام مجلس الرقابة في الشركة الأوكرانية بصرف 46 مليون دولار مكافأة لإدارة نفطوغاز والأشخاص المقربين منها.

للأسف، هذه المكافأة تلغي أي إمكانية للاتفاق مع "نفطوغاز" على شروط معقولة لمتابعة العمل. اجتماع ممثلي غاز بروم والاتحاد الأوروبي ونفطوغاز، الذي عقد في اليوم التالي للمحادثات بين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، أكد مرة أخرى هذه الحقيقة.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا مستعدة لتمديد الاتفاق الحالي أو توقيع عقد ترانزيت جديد. لكن إدارة "نفطوغاز" رفضت مرة أخرى مقترحات الجانب الروسي، لأنها نصت على تسوية النزاعات القائمة. أي أنها أثارت مسألة المكافآت التي تم صرفها واستلامها بالفعل. لذلك، يجب علينا انتظار تغيير فريق المديرين في أوكرانيا. وفي أثناء ذلك، بناء خطوط أنابيب التفافية.

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