الإمارات تساهم في ليموزين بوتين

تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي أكسيونوف، في "سفوبودنايا بريسا"، حول مساهمة الإمارات العربية المتحدة في الليموزين الرئاسية الروسية.

وجاء في المقال: وفقا لـAK & M ، فإن صندوق الدفاع والأمن والتنمية (DSDF) بشركة "توازن"بدولة الإمارات العربية المتحدة سينضم إلى مشروع "Cortege" لإنتاج وتوزيع سياراتAurus . استثمار 110 مليون يورو، سوف يتيح للصندوق امتلاك 30٪ من المشروع.وسوف يتم الإعلان عن التفاصيل النهائية للاتفاق قبل نهاية العام 2018.

وفي الصدد، قال وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف: "اليوم، ننتقل إلى مرحلة جديدة في مشروع "Cortege"، الذي يطلق عليه الآن اسمAurus . الاتفاق ينطوي على استثمار "توازن" في تطوير المشروع"..

سيارة Aurus الجديدة، فخر صناعة السيارات المحلية. تحقيقا لهذه الغاية، تم استثمار 12.4 مليار روبل. إلا أن ذلك لا يكفي، للإنتاج المتسلسل، ما دفع إلى التفاوض مع الإمارات العربية المتحدة.

وفي الإجابة عن سؤال: لماذا تم اختيار الإمارات العربية المتحدة للاستثمار في هذا المشروع؟ قال نائب رئيس لجنة التعاون الاقتصادي الخارجي مع الإمارات العربية المتحدة التابعة لغرفة التجارة والصناعة الروسية، يفغيني غولوتسان:

العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين روسيا والإمارات العربية المتحدة، تتقارب الآن بدرجة كبيرة. تستثمر الإمارات في مشاريع مختلفة في مناطق كالينينغراد، وأرلوف، وتفير، وتشوفاشيا. هناك اهتمام بشمال القوقاز. أي أن الوضع السياسي والاقتصادي العام يخدم ذلك.

وما حاجة الإمارات الغنية بالنفط إلى ذلك؟

على الرغم من أن الإمارات ظهرت كدولة نفطية، إلا أنها تمكنت في وقت لاحق من التصرف بمهارة كبيرة بأموالها. بالنسبة لهم، التنويع ليس عبارة فارغة. إنهم يوظفون بنشاط في مشاريع التكنولوجيا الفائقة. وليس فقط في روسيا، وإنما وفي الدول الأخرى. في مجال الطيران، في السيارات ...

خاصة وأن سعر الدخول في مشروع مثل"Cortege" ، الذي لا يزال في بداية الطريق، أقل بكثير مما هو في مشاريع مماثلة في البلدان المتقدمة. هناك بالفعل علامات تجارية مروّجة بشكل جيد، وبالنسبة للدخول معنا، كلما كان أسرع، كلما ارتفع الربح والفوائد الأخرى.

في الوقت نفسه، تُعد الإمارات العربية المتحدة السوق الرئيسية لسيارات مشروع "Cortege" في الشرق الأوسط. هل هناك الكثير من أغنياء النفط ومحبي الرفاهية؟

في منطقة الخليج، هناك اتحاد جمركي يوحّد دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولا عربية أخرى. أفترض أن الإمارات تريد الاستثمار في العلامة التجارية الروسية للترويج لها في المنطقة بالفعل.

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