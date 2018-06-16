ترامب فتح عيون روسيا: القرم لنا

تحت العنوان أعلاه، كتب دميتري روديونوف، في "سفوبودنايا بريسا"، حول السر الكامن وراء حديث الرئيس الأمريكي عن مرجعية شبه جزيرة القرم واحتمال تأثير ذلك في سياسة البيت الأبيض الخارجية.

وجاء في المقال: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقادة "السبع الكبرى" أثناء قمتهم في كندا أنه يعتبر القرم روسيّا. ذلك ما ذكره موقع BuzzFeed، نقلا عن مصدرين دبلوماسيين.

وفي الصدد، التقت "سفوبودنايا بريسا" الباحث السياسي، رئيس مجموعة "مشروع القرم" للخبرة، إيغور ريابوف، فقال إن ترامب ينتهج الآن خطا لتحميل إدارة الديمقراطيين كل مشاكل العالم،

وأضاف: اتهم (ترامب) أوباما بإعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا. والآن، باعترافه بأن القرم روسي يضيف حجرا إلى هذه الحديقة.

ما هي احتمالات أن يتحول تفكير الرئيس الأمريكي إلى سياسة رسمية لواشنطن؟

الوضع في البيت الأبيض يتغير بالتدريج. ومشاكل ترامب السياسية الداخلية تتراجع بالتدريج إلى الخلفية. وهو مستعد لتعويض إخفاقاته (الداخلية) بانتصارات خارجية. رهاناته- كوريا الشمالية، المصالحة مع روسيا بالالتفاف على العقوبات، ولا خيار آخر لديه.

ومن جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة موسكو الحكومية، أندريه مانويلو، للصحيفة:

لا يجدر أخذ هذا الإعلان على محمل الجد. فلا أساس لافتراض أن ترامب سيقوم بتعديل سياسة الولايات المتحدة الخارجية بعد إعلانه هذا.

القسم الأكبر من تصريحات ترامب حول السياسة الخارجية، ليس موجها لشركاء الولايات المتحدة وحلفائها، ولا لروسيا إنما إلى جمهوره الداخلي... وهكذا، فلو خطب ترامب بجمهور ولايات مزاجها ضد روسيا لأعلن أن على روسيا إعادة القرم، وعلى العكس، سيقول إن القرم روسي، أمام أمريكيين ضد تصعيد المواجهة مع روسيا.

حسب ترامب، القرم روسي، لأنهم هناك يتحدثون الروسية.

عموما، هذه الصيغة تناسب روسيا جدا: دول البلطيق روسية، لأنهم هناك يتكلمون الروسية.. الخ. وبعدها سيكتب الأحفاد أن ترامب من الآباء المؤسسين لأيديولوجيا العالم الروسي، ذلك أنه هو بالذات من اقترح معيارا يعين بدقة حدود هذا العالم.

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