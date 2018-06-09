تلميح ذكي في قطار سريع... بوتين في الصين

"بكين أظهرت لبوتين كم مضت الصين بعيدا إلى الأمام"، عنوان مقال فلاديمير سكوسيريف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول التقارب الصيني الروسي على خلفية الضغوط الأمريكية.

وجاء في المقال: أعلن الرئيسان، الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، في ختام مباحثاتهما عن الاستعداد لتنمية التعاون المشترك في جميع الاتجاهات، وخاصة في المجال المالي، وزيادة حصة العملتين المحليتين في الحسابات التجارية بين الدولتين.

الاتفاقات الروسية-الصينية التي تم توقيعها في مجال الذرة السلمية هي الأكبر في تاريخ التعاون بين الدولتين في المجال النووي. زيارة الرئيس الروسي تأتي في وقت يحاول فيه الناتو الحصول من الكرملين على تنازلات في أوكرانيا وسوريا، مع تهديد الولايات المتحدة للصين بحرب تجارية.

شمل برنامج الزيارة رحلة في قطار فائق السرعة إلى تيانجين (مقاطعة شاندونغ)، حيث شاهد زعيما البلدين لعبة هوكي لفريقي شباب، روسي وصيني. يقطع القطار المسافة إلى هذه المدينة الكبيرة في أقل من نصف ساعة. وبذلك، أظهر الصينيون بوضوح مدى تقدمهم في بناء السكك الحديدية.

ويمكن هنا رؤية بعض اللوم ضد موسكو. فقد تم تعليق مشروع بناء سكة موسكو-قازان عالية السرعة بمشاركة الصين لعدة سنوات.

وتابع كاتب المقال: على مدى سبعة عقود من نهاية الحرب العالمية الثانية، تصف بريطانيا والولايات المتحدة علاقتهما بالخاصة. والآن، بدأت وسائل الإعلام الغربية استخدام هذا التوصيف للعلاقات بين الصين وروسيا - قالت الأستاذ المساعد في جامعة جورجيا ماريا ريبنيكوفا لشبكةCNN - روسيا والصين، تستخدمان علاقاتهما لإظهار أن هناك بديلاً للهيمنة الأمريكية. استعراض التقارب بين زعيمي الدولتين، لا يستهدف مشاهدي التلفزيون الصينيين والروس فقط، إنما هو موجه إلى الجمهور العالمي.

ويشير ريتشارد مك غريغور، كبير الباحثين في معهد لوي في سيدني، إلى أن تعزيز العلاقات الثنائية ليس عملية عفوية. فقد اكتسب زخما مع شعور موسكو وبكين بالحاجة إلى مواجهة إملاءات الولايات المتحدة. بالنسبة لروسيا، كانت الإشارة، العقوبات التي فرضت عليها. في هذا الصدد، يؤكد الخبير الأسترالي أن روسيا تدعم بصمت مطامع بكين في بحر الصين الجنوبي، وأن بكين لم تقل كلمة واحدة ناقدة بخصوص ضم شبه جزيرة القرم.

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