الولايات المتحدة ستنتقم من روسيا وأوروبا

تحت العنوان أعلاه، كتبت آنّا سيدوفا، في "سفوبودنايا بريسا"، حول عزم واشنطن معاقبة الأوروبيين على التزامهم بخط نقل الغاز من روسيا، وكيف أن كيل أوروبا قد طفح من استهانة أمريكا بها.

وجاء في المقال: الإدارة الأمريكية، تُعدّ عقوبات ضد الشركات الأوروبية التي ذات العلاقة ببناء خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2". ذلك ما أعلنت عنه مجلة Foreign Policy.

وزارة الخارجية الأمريكية، لم تعلق بعد على هذه المعلومة، مع أن الممثلة الرسمية للوزارة هيثر نويرت كررت القول إن "على الشركات نفسها أن تقدر عواقب مشاركتها في المشروع".

وفي الصدد، قال البروفيسور سيرغي سوداكوف، الباحث في الشؤون الأمريكية، لـ"سفوبودنايا بريسا":

أوصلت ألمانيا رسالة محددة لواشنطن عندما قال السياسيون الألمان إن الولايات المتحدة كثيرا ما تجاوزت الخط الأحمر في العلاقات الثنائية. تلك التدابير التي تم اتخاذها ضد الشركات الأوروبية، وبالدرجة الأولى ضد الصناعة التحويلية، عقوبة خطيرة لـ "شركاء جيدين". أخيراً، بدأت أوروبا تتحدث بلسان حالها وترد. ولكن الرد لا يزال خجولا جدا..

وماذا يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يفعل في هذه الحالة؟

الآن، هناك فرصة جيدة جدا أمام أوروبا لتعبّر عن نفسها. إذا لم يتحرك الأوروبيون في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر بشكل مستقل، فسوف ينتهز دونالد ترامب الفرصة لإطباق الضغط على أوروبا وجعل تبعية الاتحاد الأوروبي للولايات المتحدة أقوى. إذا لم تدفع أنغيلا ميركل بموقفها الخاص، فسيكون ذلك فشلاً كبيراً.

وهل أوروبا مستعدة لمثل هذه المواجهة الجدية مع الولايات المتحدة؟

معظم السياسيين ليسوا مستعدين لها، لكن أقلية في وسط الأعمال مستعدة مائة بالمائة. هذه الأقلية تلعب دور المحفز لهذه العملية. كل الآخرين أصموا آذانهم وخائفون جدا. لكن هناك بالفعل نسبة كبيرة إلى حد ما من الشركات المستعدة لمواجهة أمريكا مباشرة.

وإلامَ يمكن أن تفضي هذه المواجهة؟

إلى حرب عقوبات واسعة النطاق، سوف تنمو لتتحول إلى حرب تجارية. والولايات المتحدة الأمريكية على استعداد للسير في هذا الطريق. أما أوروبا فليست جاهزة بعد، لكن الوقت سيخبرنا بما سيحدث بعد ذلك.

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