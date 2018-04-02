أقنعوا ترامب بالصداقة مع روسيا عبر القوة

تحت العنوان أعلاه، كتب أليكسي فوكين، في "كومسومولسكايا برافدا"، عما قيل من توعد ترامب لبوتين بأنه سيكسب سباق التسلح مع روسيا، وانشغال أمريكا عن روسيا بإيران وكوريا الشمالية.

وجاء في المقال: تسريبات جديدة من إدارة الرئيس الأمريكي "تُفرح" محللي السياسة الخارجية الأمريكية. تارة يوصف ترامب بالـ "مقاتل" الشديد، وطورا بـ "حمامة سلام"، ولا يمكن لأحد أن يفهم حقيقة سيد البيت الأبيض. وها هي قناة سي بي إس التلفزيونية الأمريكية الشعبية تكشف أسراراً جديدة من الإدارة الرئاسية.

فتقول إن مستشاري ترامب أقنعوه بالتصرف بشكل صارم مع روسيا، لأن "موسكو تفهم فقط لغة القوة". وعلى الرغم من أن سيد البيت الأبيض قاوم ذلك، محاولا التواصل بصورة طبيعية معنا (روسيا)، إلا أن فريقه تمكن من تمرير موقفه.

إلى ذلك، قيل إن ترامب بعد علمه، من خلال خطاب فلاديمير بوتين، بتطوير سلاح استراتيجي جديد في روسيا، قال خلال تهنئته زعيم الكرملين هاتفيا على الفوز بالانتخابات: "إذا كنت تريد سباق تسلح، يمكننا القيام بذلك، لكنني سأفوز".

لكن الكرملين دحض هذه الأقاويل. فوفقا لدميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي، "لم يتم ذكر هذه العبارة خلال المحادثة، هذه الأخبار لا علاقة لها بالواقع".

وفي الصدد، يقول غيفورغ ميرزايان، الأستاذ المشارك في قسم العلوم السياسية بالجامعة المالية، إن ترامب من لحظة تنصيبه ينتهج سياسة صارمة تجاه روسيا، فلا شيء جديدا في هذا الأمر.. أمّا الآن، فتجمّع في فريقه "الصقور" الذين يؤيدون الضغط على إيران وكوريا الشمالية، والمشاكل الروسية بالنسبة لهم ليست في المقام الأول. بالنسبة لنا، هذه ليست أخبار سيئة.

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