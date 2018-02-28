قطر وإيران تقترحان منظمة أمن وتعاون إقليمية

"في الشرق الأوسط يريدون الاقتداء بتجربة منظمة التعاون والأمن الأوروبية"، عنوان مقال يفغيني بودوفكين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، عن محاولة لوقف دوامة التناقضات المتنامية في المنطقة.

وجاء في المقال: تقدم عدد من دول الشرق الأوسط بمبادرة إنشاء منصة جديدة لتسوية الصراعات في المنطقة. ووفقا لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، ينبغي تشكيل هيئة "على مثال الاتحاد الأوروبي". وقد استلهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مثالا آخر- منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وأضاف المقال: في الأوساط الدبلوماسية، ينظرون إلى هذه الخطط بحذر، آخذين بعين الاعتبار الاختلافات المستعصية بين بلدان المنطقة. وفي مجتمع الخبرة يرون أن نجاح مثل هذا المشروع ضعيف الاحتمال.

ونقل كاتب المقال عن أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة لندن سيتي، روزماري هوليس، قوله لـ"نيزافيسيمايا غازيتا"، إن خطط إيران وقطر لا تجد الدعم من دول أخرى في المنطقة. فـ"إسرائيل والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة يعتبرون أنفسهم أعداء جيوسياسيين لإيران ويختلفون مع قطر على السياسة في العالم العربي. وكلا الطرفين غير مستعد بعد لحوار بنّاء ودي ".

وفي الصدد، نقلت "نيزافيسيمايا غازيتا" عن الباحث في المعهد الملكي لأبحاث الدفاع (RUSI) مايكل ستيفنز، قوله للصحيفة، إن تحقيق مقترح إيران وقطر، بلا شك، من شأنه أن يؤدي إلى استقرار في المنطقة. وأضاف: "إنشاء هيئة بروح الاتحاد الأوروبي أو منظمة الأمن والتعاون، يمكن للاعبين أن يحلوا مشاكلهم فيها، سيكون حدثا هاما. لا سيما في ظل حقيقة أن منظمة مثل جامعة الدول العربية، تبقى غير فعالة"، وحذر من أن "منطقة الشرق الأوسط تتجه بسرعة نحو التصعيد العسكري للصراعات".

وفي الختام، يحيل كاتب المقال إلى الدور الأمريكي، من خلال ما ذكرته وكالة رويترز، نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية: في الشهرين المقبلين في واشنطن، ستعقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية بين الرئيس دونالد ترامب وولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأمير قطر آل ثاني. ومن المقرر ان تعد هذه المحادثات الأرضية السياسية لقمة مجلس التعاون الخليجي.