أمريكا تخطط لنقلة عسكرية كبيرة

"سباق التسلح: الولايات المتحدة تسبق بمسافة كبيرة"، عنوان مقال ميخائيل خوداريونوك، حول ميزانية الدفاع الأمريكية للعام 2019، وسوف يصعب على روسيا والصين اللحاق بأمريكا عسكريا.

وجاء في المقال: رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، يطلب تخصيص مبلغ 686.1 مليار دولار للنفقات العسكرية، في السنة المالية 2019، مع افتراض أن تدخل بكين وموسكو في سباق التسلح.

وفي ميزانية العام 2019 العسكرية، تخصص أموال كبيرة لتحسين جميع أنواع القوات المسلحة تقريبا، ولكن الأولوية تعطى للقوات الجوية والبحرية والبحث في مجال التكنولوجيات المتقدمة وأنظمة الدفاع الصاروخي وتطوير عسكرة الفضاء.

ووفقا للخبراء الأمريكيين- وفق ما جاء في المقال- فإن هذه الاتجاهات ستقود الجيش الأمريكي والبحرية إلى مواقع قيادية في العالم. ويعتقد المحللون في البنتاغون بأن القفزة التكنولوجية التي ستحققها القوات المسلحة الأمريكية، نتيجة موازنة العام 2019، ستكون عصية على التجاوز من قبل المنافسين الجيوسياسيين الرئيسيين للولايات المتحدة.

وفي الصدد، نقلت "غازيتا رو" عن فاسيلي كاشين، الباحث في معهد الشرق الأقصى التابع لأكاديمية العلوم الروسية، قوله للصحيفة: " الأولويات في البناء العسكري في الولايات المتحدة، في المستقبل القريب، ستكون للأسطول والتكنولوجيات الواعدة".

ووفقا لكاشين، فإن تحديث الثالوث النووي الأمريكي أمر لا مفر منه، على الرغم من أن البنتاغون قد أجله مؤخرا. كما أن دونالد ترامب لديه علاقات جيدة مع الجيش الأمريكي، ولن يدخر المال على الدفاع الوطني في إطار الممكن.

ويضيف المقال: أما بالنسبة للبلد الثاني في العالم في الإنفاق العسكري، أي الصين، فيلاحظ الخبراء، في الآونة الأخيرة أن نمو ميزانيتها الدفاعية تباطأ إلى حد ما. غير أن نفقات البحث والتطوير غير مشمولة بالميزانية العسكرية.

فميزانية الدفاع الصينية تشمل فقط المشتريات التسلسلية للأسلحة. بينما تسير بحوث الدفاع في الصين بتواتر كبير. وتخطط البلاد، بحلول العام 2030 لأن تصبح رائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي. كما يجري البحث العلمي بمعدلات متزايدة في مجالات أخرى.

وتجدر ملاحظة أن الإنفاق العسكري الأمريكي في العام 2016 كان الأكبر بين دول العالم، وبلغ 611.19 مليار دولار، وجاءت الصين ثانيا بمبلغ 215 مليار دولار، ثم روسيا (69.25 مليار دولار(، فالمملكة العربية السعودية (63.67 مليار دولار)، والهند (55.92 مليار دولار) ، وفرنسا (55.75 مليار دولار)، وبريطانيا العظمى (48.25 مليار دولار). فيما لم تتوفر بعد بيانات العام 2017.