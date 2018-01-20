الأكراد السوريون يأملون في مساعدة موسكو

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، عن تهديدات أنقرة بأن عمليتها العسكرية ضد الأكراد في سوريا لن تقتصر على عفرين، متسائلا عن موقف روسيا الرسمي.

وجاء في المقال: في "كردستان السورية" (كما يسميها كاتب المقال)، يأملون في أن تتمكن روسيا من منع العملية التركية في عفرين.

وفي الصدد، نقلت الصحيفة عن عضو في المؤتمر الوطني الكردستاني فرحات باتييف، قوله لـ"نيزافيسيمايا غازيتا" إن الأكراد يؤيدون تسوية الأزمة السورية ولديهم خطة ملموسة لتحقيق هذا الهدف... والأكراد يتوقعون أن تدعم روسيا مبادرتهم.

وفي الرد على سؤال ما إذا كانت روجافا (اسم الدولة التي أعلنها الأكراد السوريون) تنتظر أن تمنع روسيا التوسع التركي في عفرين، أجاب ضيف الصحيفة بالإيجاب.

ويتابع المقال أنهم، في أوساط الخبرة التركية، يرجعون سعي أنقرة للسيطرة على أراضي عفرين إلى ضرورات الأمن القومي.

وفي هذا الشأن، نقلت "نيزافيسيمايا غازيتا" قول المحلل السياسي والمحاضر في جامعة الاقتصاد والتكنولوجيا في أنقرة، طغرول إسماعيل، للصحيفة: "أولا، فقد تجمع هناك عدد كبير من المجموعات التي ترى فيها تركيا استمرارا لحزب العمال الكردستاني؛ وثانيا، تنفّذ، انطلاقا من هناك في كثير من الأحيان، عمليات مختلفة في الأراضي التركية؛ وثالثا، الأميركيون أرسلوا إلى هناك أسلحتهم على مدى طويل. وتركيا قلقة من أن هذه الأسلحة سوف تستخدم ضدها؛ وأما رابعا، فتركيا لا يمكنها قبول إنشاء دولة مصطنعة على طول حدودها، تدار من الخارج عن طريق لاعبين آخرين".

وأضاف إسماعيل أن قيادة الجمهورية التركية ليس لديها مطامع تاريخية في عفرين، فقال: " تركيا مهتمة أساسا بأمن حدودها".

وأما في أوساط الخبرة الروسية فيرون أن القيادة الأمريكية ليست ضد احتلال تركيا للجيب الكردي.

حول ذلك، نقلت "نيزافيسيمايا غازيتا"، قول رئيس مركز تحليل نزاعات الشرق الأوسط بمعهد الولايات المتحدة وكندا، الكسندر شوميلين، للصحيفة: "منطقة عفرين مختلفة عن بقية أراضي روجافا التي يسيطر عليها التحالف الدولي، بأن فيها قوات حفظ السلام الروسية. ويعتمد الأكراد على مساعدة روسيا وزملائهم من كردستان العراق. أما الأميركيون فربما على استعداد للتضحية بهذا الجيب من أجل تنفيذ خطتهم في مناطق أخرى (كانتونات كردية في شرق سوريا) يسيطر عليها التحالف الدولي. وهناك، سوف ينفذون خطتهم بإنشاء جيش قوامه 30 ألف مقاتل، وعفرين ليس جزءا من هذه الخطة".

ويتوقف المقال عند عدم تعبير روسيا، بعد، عن نفسها بقوة فيما يتعلق بمغامرة عفرين التركية، فيقول: "انطلاقا من تصريحات الصف الأول من المسؤولين، فإن موسكو تميل إلى أن تترك لأنقرة اقتطاع بعض المناطق من الجيب الكردي. ولا يرى المراقبون أن تركيا ستقدم على الاستيلاء الكامل على الكانتون الكردي".