أوروبا تستنفر ضد روسيا

"وحدات خاصة معلوماتية"، عنوان مقال كسينيا فيرتينّيكوفا، في "ناشا فيرسيا"، عن الإجراءات المقترحة على الاتحاد الأوروبي لمواجهة ما يسمونه بالدعاية الروسية المضللة.

تقول كاتبة المقال: في أواخر نوفمبر أصبح من المعروف أن الاتحاد الأوروبي بصدد تعزيز "مكافحة الدعاية الروسية". وبعد أسبوعين، وخلال مؤتمر عقد في وارسو، ناقش خبراء من بولونيا وجمهورية التشيك والمجر وسلوفاكيا كيف ينبغي أن تُشن هذه المعركة. وكانت التوصية الرئيسية للخبراء الذين اجتمعوا في وارسو هي إنشاء بنيات من شأنها أن ترصد باستمرار وسائط الإعلام الروسية والموارد الإعلامية المماثلة، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعية، وتدحض على وجه السرعة "التضليل" الروسي.

ويتابع المقال أن مثل هذه البنيات موجودة على مستوى الاتحاد الأوروبي، بالفعل، فمثلا مجموعة العمل ستراتكوم الشرقية East StratCom Task Force التي أنشئت في أواخر العام 2015، تقوم بـ "تحليل ودحض التضليل الروسي المصدر"، وتجميع وإرسال النشرات ذات الصلة مرتين في الأسبوع لمشتركيها. وأن هذه المجموعة، حين تم تأسيسها، لم يكن لديها ميزانيتها الخاصة، إنما تلقى أعضاؤها رواتبهم من حكوماتهم الوطنية - بريطانيا ولاتفيا وتشيكيا والدنمارك وإستونيا.

وأضاف المقال أنها في العام 2016، تلقت دعم نواب البرلمان الأوروبي. ففي السنوات الثلاث المقبلة، سيتم تخصيص مجموعة "ستراتسوم" بأكثر من مليون يورو.

وجاء فيه: "مجموعة ستراتسوم، التي توظف أقل من 20 شخصا، لا يمكنها، بالطبع، "هضم" مليون يورو المخصصة لها. ولكن لديها أكثر من 400 من المتطوعين في مختلف بلدان أوروبا الوسطى والشرقية، وكذلك في روسيا ومولدوفا وبيلاروس وجورجيا، وبطبيعة الحال، في أوكرانيا..."ستراتكوم" تجذب الخبراء والمسؤولين وممثلي المنظمات غير الحكومية المختلفة ومراكز التحليل، وبالطبع الصحفيين.

وسيكون من السذاجة الاعتقاد بأن مجموعة ستراتكوم وحدها تشارك في "مواجهة الدعاية الروسية" في أوروبا".

وينتهي المقال الجهات إلى تعداد التي تمول في أوروبا "مكافحة الدعاية الروسية":

East StratCom Task Force - ميزانيته 1.1 مليون يورو (2018-2020)؛

European Endowment for Democracy- ميزانيتها 12 مليون يورو (2015-2018)؛

European Values Think-Tank - ميزانيته 165 ألف يورو (2016)؛

National Endowment for Democracy (الولايات المتحدة الأمريكية)- ميزانيتها 270 مليون دولار (2014-2015).