"الدعم الأكبر- عند الرئيس"، عنوان مقال أنغيلينا غالينينا، في "إزفستيا، عن دخول روسيا في "مجموعة العشرين" بمؤشر دعم الشعب لرئيس الدولة.

وجاء في المقال أن إجراء الانتخابات الرئاسية في روسيا يتوافق مع جميع المبادئ الديمقراطية. فرئيس الدولة يأتي إلى السلطة من خلال التصويت المباشر، ولا يمكنه البقاء في منصبه لأكثر من فترتين متتاليتين، ويجب أن يصوت له على الأقل 50٪ من الناخبين.

وأضاف المقال أن رؤساء الدول المتقدمة في مجموعة العشرين يأتون إلى السلطة، إما: بالوراثة (5 دول)؛ أو انتخابات شعبية مباشرة (8 دول)؛ أو ما يسمى بانتخابات غير مباشرة - من قبل البرلمان أو هيئة خاصة (7 دول).

وفي الصدد، يقول أيغور بوريسوف، رئيس المعهد الاجتماعي الروسي للحقوق الانتخابية لـ"إزفستيا": "الانتخابات المباشرة لرئيس الدولة، ليست خاصية بلدان ما يسمى بـ"الديمقراطيات القديمة" التي تشارك بنشاط في "نشر القيم الديمقراطية". فمن بين هذه البلدان، تختار فرنسا فقط رئيسها من خلال انتخابات مباشرة.

كما قام الخبراء بتحليل مستوى دعم المرشحين لمناصب حكومية عليا في بلدان مختلفة... فاتضح أن المشاركين الفائزين في سباق ما قبل الانتخابات حصلوا في الانتخابات الأخيرة على ما معدله حوالي 40٪ من الأصوات. وفي الوقت نفسه، سجلت أقل النتائج - من 29.5٪ إلى 42٪ - في الجمهوريات البرلمانية والبلدان ذات الشكل الملكي للحكم، حيث انتخبوا رئيس الحكومة أو حزبه.

المستوى الأعلى من الدعم الذي تلقاه رئيس الدولة بين دول مجموعة العشرين - أكثر من 60٪، في الانتخابات الأخيرة، جاء كالتالي: فرنسا (أكثر من 65٪) وجنوب أفريقيا (أكثر من 60٪)، ثم إندونيسيا وتركيا والأرجنتين والبرازيل (أكثر من 50٪).

ومن بين البلدان التي دعم فيها رئيس الدولة أو رئيس الوزراء أقل من 40٪ من الناخبين، أدرجت إيطاليا وألمانيا واليابان والهند وكندا والمكسيك. وكان مستوى الثقة من جانب السكان للفائز في الانتخابات في المملكة المتحدة منخفضا 42.4٪.

إلى ذلك، فليس هناك في أي بلد من مجموعة العشرين، حيث تمارس السلطة الفعلية من قبل رئيس الحكومة، أي قيود على عدد من فترات ولاية هذا الحاكم".