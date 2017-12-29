خلاف حول إعادة هيكلة سوريا ومعا ضد "قدس" ترامب.. موسكو وبروكسل في 2017

"لوحظت لمحات واقعية في موقف الاتحاد الأوروبي"، عنوان مقابلة صحيفة "إزفستيا" مع ممثل روسيا الدائم في الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيجوف. أجرى اللقاء غيورغي أساتريان وتاتيانا بايكوفا.

فيما يلي مقتطفات مما جاء في اللقاء.

فعن أن العام 2017 الآيل إلى الرحيل لم يكن سهلا على العلاقات الروسية الأوروبية، قال، تشيجوف: "للأسف، لم يحقق هذا العام انفراجا في علاقاتنا. كان عاما إضافيا للفرص الضائعة...إلا أننا مع ذلك لاحظنا لمحات واقعية في موقف الاتحاد الأوروبي (من روسيا) خلال هذه السنة".

وعن الأحداث في أوروبا خلال 2017، أجاب: " إذا كنا سنتحدث عن السمات العامة، فقد استمر تطوير عالم متعدد الأقطاب. وعلى الاتحاد الأوروبي أن يتكيف مع هذا العالم الجديد". وأضاف أن من العوامل الطارئة " السياسة الخارجية الجديدة للإدارة الأمريكية الحالية وكيف ينظر إليها في الاتحاد الأوروبي.. وقد ظهرت حالات تبيّن فيها، وربما بصورة مفاجئة للأوربيين، أننا وإياهم على الجهة نفسها من خط تقسيم الماء، فيما الولايات المتحدة على الجهة الأخرى".

وعن تأثير الأحداث العالمية على العلاقة بين موسكو وبروكسل، قال تشيجوف: "كل شيء يؤثر بدرجة ما. أذكر ثلاث حالات: أولا، عملنا المشترك للحفاظ على الصفقة النووية الإيرانية وحماية الاتفاق من محاولات التنصل منه؛ وثانيا، عملنا في مسائل عالمية ملحّة، كالمناخ وقواعد التجارة المتعددة الأطراف في العالم؛ وأما أخيرا، فتأزم الوضع في الشرق الأوسط، وعلى وجه التحديد عواقب قرار الرئيس الأمريكي حول القدس. فهنا نقف مع الأوروبيين في الصف نفسه...وكانت هناك أحداث لم تكن موضع ترحيب من قبلنا، كانضمام الجبل الأسود إلى الناتو...والاختلافات في وجهات النظر حول سوريا. ومع أن أحدا لا يختلف على مكافحة الإرهاب، ونتعاون في هذا الشأن، إلا أن وجهات نظرنا حول إعادة هيكلة سوريا ما بعد الحرب لا تزال موضع خلاف".