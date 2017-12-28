لو يعرف المستثمرون قيمة السوق المالية الروسية!

"روسيا حصلت على رقم قياسي من الاستثمارات الأجنبية"، عنوان مقال آنّا كوروليوفا، في "إكسبرت أونلاين"، عن الاستثمارات الأجنبية في روسيا في العام 2017.

يبدأ المقال من رقم سلبي ليدحضه لاحقا. "وفقا لتقديرات BofA Merrill Lynch فإن إجمالي خروج الاستثمارات من سوق الأسهم الروسية بلغ 900 مليون دولار في العام 2017".

وفي الصدد، ينقل عن المحلل في "ألور بروكر"، أليكسي أنطونوف، أن الأهم من ذلك هو حجم الاستثمارات الأجنبية القادمة من بلدان مختلفة التي نمت بشكل ملحوظ في هذا العام. والحديث يدور عن 23 مليار دولار، وهذه النتيجة هي الأفضل في السنوات الأربع الأخيرة.

ويلاحظ أنطونوف أن تدفق الاستثمارات الخاصة سجل رقما قياسيا غير مسبوق على مدى 10 سنوات. فخلال الأشهر الـ11 الأولى من العام المشارف على الانتهاء، جرى فتح أكثر من 230 ألف حساب جديد في بورصة موسكو بالدولار، وهذا أكبر بمرة ونصف من رقم العام الماضي. كما تضاعف نشاط المتعاملين والمستثمرين من القطاع الخاص فيما يتعلق بأوراق الدين. فتجاوزت حصة المستثمرين الأفراد في المركز الرئيس لسندات القروض الفدرالية 4٪، وبلغ النمو في السوق الثانوية 9٪.

وهكذا-يقول أنطونوف- فلا يصح الحديث عن أن الاقتصاد فقد الكثير نتيجة الظروف الراهنة. بشكل عام، فإن المزاج السلبي للمستثمرين في الأسهم، على الأرجح، شهد أزمة انعدام ثقة، وسوف تضح الأمور أكثر في العام المقبل بعد آخر مراجعة للعقوبات في فبراير من قبل الغرب. ومع الأخذ بعين الاعتبار نمو الناتج المحلي الإجمالي فوق التوقعات والتضخم القوي المستقر، فضلا عن نمو الاستثمارات في الأوراق المالية، فقد تبدأ الأموال في العودة إلى أسواق الأسهم.

خروج الأموال من سوق الأسهم الروسية أمر شائع، وكذلك تدفقها إليها، كما يرى المحلل الاستثماري في Global FX ، إيفان كارياكين. فيقول لـ"إكسبرت أونلاين": "هذه أموال مضاربة، وهي، على عكس الاستثمار المباشر، متحركة جدا. الأحجام، لمدة شهر أو حتى سنة، ليس لها أهمية كبيرة كما الأحجام لفترة أطول، على سبيل المثال، لعدة سنوات. أيا يكن خروج الأموال مما يستثمر في روسيا، فإنها ستعود".

فوفقا لكارياكين، لا تزال روسيا واحدة من الأسواق الناشئة التي لم تقدر قيمتها كما ينبغي بعد.