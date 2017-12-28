كبيرة أم صغيرة.. كلفة القضاء على جميع دبابات دونيتسك بسلاح أمريكي

"أسلحة فتاكة لأوكرانيا: الصاروخ الواحد من جافيلين بـ 80 ألف دولار"، عنوان مقال يكاتيرينا غابيل، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، عن كلفة تدمير جميع دبابات جمهورية دونيتسك الشعبية.

ينطلق المقال من الخبر المتداول عن أن وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت ترخيصا بتزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة.

ويستند إلى رأي المعلق العسكري، إيليا كرامنيك، الذي قال لـ"موسكوفسكي كومسوموليتس"، إن هذه الإمدادات تعني ضرورة إعادة تدريب الجيش الأوكراني.

وأضاف: "ستواجه أوكرانيا حقيقة أن اختصاصييها ليسوا قادرين على التعامل مع هذه المنظومة، وسيتعين إعادة تدريبهم. التعامل مع جافيلين ليس سهلا. فالعسكريون في بلدان البلطيق، حيث تم تركيب هذه المنظومات، يواجهون حتى الآن بعض الصعوبات في التعامل معها".

كما نقلت كاتبة المقال عن كرامنيك قوله: "هذه المساعدة يمكن أن تغير الوضع على الجبهة"، ولكن من السابق لأوانه القول بأنها تنذر بكارثة لدونباس".

ويرى ضيف الصحيفة أن هذه المساعدة أشبه بـ" تلك العظمة التي يمكن للسلطة التنفيذية أن ترميها للكونغرس، للقول إنها من خلال ذلك تردع روسيا". وأما السؤال الأهم فعن التكلفة. كل إطلاقة من هذه المنظومة تساوي 80 ألف دولار. و"إذا أخذنا بعين الاعتبار أن لدى جيش دونباس- وفق إحصائيات غير رسمية- 800 دبابة، فإن تدميرها سيكلف أوكرانيا (إذا دمر كل صاروخ دبابة) 64 مليون دولار، ناهيك بكلفة تدريب العسكريين. علما بأن سعر كل جهاز إطلاق مع 6 صواريخ 1.3 مليون دولار".