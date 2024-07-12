أعلن وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي ظهور "أفكار إبداعية" ضد رئاسة المجر للاتحاد الأوروبي. وأنه لا يريد الكشف عن مزيد من المعلومات، خوفا من أن يؤدي ذلك إلى "إبطال فاعلية الجهود".

بدورها، ذكرت صحيفة بوليتيكو أن المجر تلقت توبيخًا من دول الاتحاد الأوروبي بسبب قيام رئيس وزراء البلاد فيكتور أوربان بزيارة موسكو وبكين.

وفي الصدد، قال الباحث السياسي الألماني ألكسندر راهر: "لقد أعلن سيكورسكي عما يخطط له رؤساء دول الاتحاد الأوروبي الآخرون سرا. انطلقت عملية عزل أوربان من رئاسة الاتحاد الأوروبي.. رئيس الوزراء المجري متهم بخيانة الأخلاق السياسية للاتحاد تقريبًا".

"إحدى الأدوات المستخدمة ضد بودابست هي التصويت المفتوح في الاتحاد الأوروبي. "ومع ذلك، من الصعب جدًا تحقيق ذلك. فمن أجل اتخاذ قرار بشأن المجر، يجب أن تصوت جميع الدول الـ 27 بالموافقة. والمشكلة هي أن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، الذي عاد إلى مهام عمله بعد محاولة الاغتيال، يدعم أوربان".

ومع ذلك، راهر مقتنع بأن نتائج التصويت المفتوح على رئاسة بودابست لمجلس الاتحاد الأوروبي سوف تجبر بروكسل على الاعتراف بالانقسام في الاتحاد وتعد أوروبا بمشاكل جديدة. ولهذا السبب، يتعين على دول الاتحاد الأوروبي، على حد تعبير سيكورسكي، أن تطرح "أفكاراً إبداعية" ضد المجر. وهذا يعني مؤامرات وراء الكواليس.

وفي الوقت نفسه، من المستحيل رسميًا معاقبة أوربان بسبب زياراته غير المنسقة إلى روسيا والصين. ومن المتوقع أن تبدأ بروكسل في البحث في "الغسيل الوسخ" للسياسة الداخلية المجرية، في محاولة لإيجاد ذريعة لتجديد العقوبات ضد بودابست".

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