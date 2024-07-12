مباشر

الطلبات الأخيرة

    تاريخ النشر: 12.07.2024 | 10:38 GMT

    أُطلقتْ عملية عزل أوربان من رئاسة الاتحاد الأوروبي

    عن محاولة معاقبة رئيس وزراء المجر على زيارته إلى موسكو وبكين، كتبت أناستاسيا كوليكوفا، في "فزغلياد":

    أُطلقتْ عملية عزل أوربان من رئاسة الاتحاد الأوروبي
    RT

    أعلن وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي ظهور "أفكار إبداعية" ضد رئاسة المجر للاتحاد الأوروبي. وأنه لا يريد الكشف عن مزيد من المعلومات، خوفا من أن يؤدي ذلك إلى "إبطال فاعلية الجهود".

    بدورها، ذكرت صحيفة بوليتيكو أن المجر تلقت توبيخًا من دول الاتحاد الأوروبي بسبب قيام رئيس وزراء البلاد فيكتور أوربان بزيارة موسكو وبكين.

    وفي الصدد، قال الباحث السياسي الألماني ألكسندر راهر: "لقد أعلن سيكورسكي عما يخطط له رؤساء دول الاتحاد الأوروبي الآخرون سرا. انطلقت عملية عزل أوربان من رئاسة الاتحاد الأوروبي.. رئيس الوزراء المجري متهم بخيانة الأخلاق السياسية للاتحاد تقريبًا".

    "إحدى الأدوات المستخدمة ضد بودابست هي التصويت المفتوح في الاتحاد الأوروبي. "ومع ذلك، من الصعب جدًا تحقيق ذلك. فمن أجل اتخاذ قرار بشأن المجر، يجب أن تصوت جميع الدول الـ 27 بالموافقة. والمشكلة هي أن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، الذي عاد إلى مهام عمله بعد محاولة الاغتيال، يدعم أوربان".

    ومع ذلك، راهر مقتنع بأن نتائج التصويت المفتوح على رئاسة بودابست لمجلس الاتحاد الأوروبي سوف تجبر بروكسل على الاعتراف بالانقسام في الاتحاد وتعد أوروبا بمشاكل جديدة. ولهذا السبب، يتعين على دول الاتحاد الأوروبي، على حد تعبير سيكورسكي، أن تطرح "أفكاراً إبداعية" ضد المجر. وهذا يعني مؤامرات وراء الكواليس.

    وفي الوقت نفسه، من المستحيل رسميًا معاقبة أوربان بسبب زياراته غير المنسقة إلى روسيا والصين. ومن المتوقع أن تبدأ بروكسل في البحث في "الغسيل الوسخ" للسياسة الداخلية المجرية، في محاولة لإيجاد ذريعة لتجديد العقوبات ضد بودابست".

     

    المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب

    التعليقات

    أخبار العالم العربي

    عبد الملك الحوثي: جبهة حزب الله حجزت 100 ألف ضابط وجندي إسرائيلي

    أخبار العالم

    زلة جديدة.. بايدن يخطئ في قمة الناتو ويعطى الكلمة للرئيس بوتين بدلا من زيلينسكي (فيديو)

    أخبار العالم

    زاخاروفا تعلق على وصف بايدن لبوتين بـ"رئيس أوكرانيا"

    أخبار العالم العربي

    رسالة من قناص في "القسام" حول يائير نجل نتنياهو خلال عملية قنص جنود إسرائيليين (فيديو)

    أخبار العالم

    "الزلة التي قصمت ظهر البعير" في قمة "الناتو" تثير موجة من السخرية في مواقع التواصل (فيديوهات)

    أخبار العالم العربي

    نصر الله: لا تأتي من الولايات المتحدة و"معسكرها المتقدم إسرائيل" ثقافة حياة بل ثقافة موت ودمار

    أخبار العالم

    المبعوث الأمريكي لغالانت: واشنطن سترسل شحنة من "الأسلحة الحيوية" إلى إسرائيل في الأيام المقبلة

    أخبار العالم

    الخارجية الإيرانية ترد على ادعاءات "الناتو" بدعم إيران لروسيا عسكريا في أزمة أوكرانيا

    أخبار العالم

    موقع عبري يكشف عن اجتماع غير عادي عقده نتنياهو بعد إحراز تقدم في مفاوضات الصفقة مع حماس

    أخبار العالم العربي

    "كتائب القسام" تعرض مشاهد من استهدافها لقوات وآليات إسرائيلية في حي الشجاعية (فيديو)