أحبط جهاز الأمن الفدرالي الروسي محاولة للمخابرات العسكرية الأوكرانية تنفيذ هجوم إرهابي على الطراد الحامل للطائرات الثقيلة الأميرال كوزنيتسوف في مورمانسك. وكما في حالة الاختطاف الفاشل للقاذفة الاستراتيجية Tu-22M3، عرض القائمون على التجنيد الأوكرانيون مكافأة مالية على عسكري روسي.

بالإضافة إلى ذلك، تم إحباط محاولة اغتيال قامت بها المخابرات الأوكرانية لثلاثة ضباط روس رفيعي المستوى في موسكو، حسبما أفاد جهاز الأمن الفدرالي. وتبين أن أحد المشتبه بهم مواطن روسي يبلغ من العمر 30 عامًا، جندته المخابرات العسكرية الأوكرانية.

الخبراء واثقون من أن أجهزة المخابرات الأوكرانية تعمل بشكل وثيق مع هياكل الناتو لتحقيق أقصى قدر ممكن من التأثير الإعلامي. وكما قال العضو المراسل في أكاديمية العلوم العسكرية، ألكسندر بارتوش: "لقد فكرت كييف في سلسلة من العمليات ضد روسيا. الحديث يدور عن محاولة اختطاف قاذفة استراتيجية من طراز Tu-22M3، وخطط لهجوم إرهابي على حاملة الطائرات الأميرال كوزينتسوف في مورمانسك، ومحاولة اغتيال ثلاثة عسكريين رفيعي المستوى في موسكو".

وفي رأيه، "على خلفية عدم النجاح في ساحة المعركة، كثف العدو عمليات الاستطلاع والأنشطة الإرهابية".

وهناك أثر غربي في عمليات المخابرات الأوكرانية، فقال: "على حد علمنا، كيريلبودانوف، الذي أشرف على محاولة الهجوم الإرهابي في مورمانسك، خاضع للمخابرات البريطانية. وضعوا خطط الاستفزاز في لندن وواشنطن. قاموا بتدريب المجندين الأوكرانيين، ووضعوا خطة عملية. ولكن عسكريينا، بمجرد تواصل المخابرات الأوكرانية معهم، أبلغوا قيادتهم بذلك".

"لقد حاول العدو تحقيق نصر إعلامي بإظهار وجود خونة في الجيش الروسي مستعدين لخيانة وطنهم الأم مقابل مكافأة صغيرة نسبيًا. ولكنهم فشلوا في تحقيق ذلك".

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