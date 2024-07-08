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    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 04:09 GMT

    صواريخ باتريوت الأميركية عاجزة عن إسقاط FAB-500 الروسية

    حول تفوق أسلحة سوفييتية قديمة على المنظومات الأميركية الحديثة، كتب دميتري نيفزوروف، في "أرغومينتي إي فاكتي":

    صواريخ باتريوت الأميركية عاجزة عن إسقاط FAB-500 الروسية
    RT

    في ظروف القتال الحقيقية، أثبتت بعض التقنيات "القديمة" أنها ليست بأي حال من الأحوال أدنى أداءً من أنواع الأسلحة الحديثة جدًا.

    فبحسب الخبير العسكري ألكسندر إيفانوفسكي، "خزنت المستودعات الروسية عددًا كبيرًا من القنابل الجوية منذ العهد السوفييتي، وهي قادرة على تدمير أهداف العدو المختلفة بشكل فعال"، وقال: "تم تصميم هذه القنابل المصنوعة من الحديد الزهر والفولاذ في الأصل لتكون قنابل ذات سقوط حر، ولكن جرى تحديثها وإضافة أجنحة ونظام توجيه وتحويلها إلى ذخيرة انزلاقية موجهة بدقة. بالنسبة للعدو، جاء شكّل هذا التعديل مفاجأة حقيقية، أو بالأحرى، صدمة. قنبلة رخيصة الثمن وقوية ودقيقة، ومتوافرة بكميات كبيرة جدًا، تدمر معاقل القوات المسلحة الأوكرانية المحمية بدرجات متفاوتة.

    لم تعد الطائرات الحاملة الروسية بحاجة إلى دخول منطقة دفاع العدو الجوي، بل يمكنها إسقاط القنابل من ارتفاع كبير وعلى مسافة كبيرة من الهدف. وبات على دفاعات العدو الجوية مواجهة القذائف الحائمة وليس الطائرات.

    وقد جرت مبارزة بين نظام صواريخ باتريوت للدفاع الجوي وقنبلة روسية من طراز FAB-500 بالقرب من خاركوف، انتهت بهزيمة "النظام الأميركي" الهائل.

    فلم يتمكن فيها الصاروخ الأميركي من تدمير القذيفة الروسية FAB-500، على الرغم من أنها خرجت عن مسارها. وكتب الخبراء، "أظهر عرض بطيء لوصول قذيفة روسية من طراز FAB-500 مؤخرًا إلى خاركوف أن القذيفة الروسية رغم الأضرار التي لحقت بها عند اعترضها بصاروخ باتريوت، إلا أنها وصلت إلى هدفها".

     وكتبت قناة المهندس الروسية على تيليغرام: "من المؤكد أن الصناعة الأميركية لن تكون قادرة على التعامل مع 3200 قذيفة جوية شهريا". 3200، هو العدد التقريبي للقنابل شديدة الانفجار التي يستخدمها الطيران الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة".

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