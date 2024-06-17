دول بريكس، امتنعت عن التوقيع على البيان الختامي للمؤتمر. حول ذلك، كتبت ايليزافيتا كالاشنيكوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس":

تبدو نتائج مؤتمر السلام في سويسرا مثيرة للتساؤل حتى بالنسبة لشخص بسيط. فقد شارك في المؤتمر 92 دولة، لكن 56 دولة فقط كانت ممثلة برؤساء الدول، منها 38 دولة أوروبية.

وقد وافقت 80 دولة من أصل 92 على التوقيع على البيان الختامي. وأكثر من نصف الموقعين دول ومؤسسات أوروبية. وفي هذه الحالة هل يمكن اعتبار المؤتمر ناجحًا بالنسبة للغرب وأوكرانيا؟

في الإجابة عن هذا السؤال، قال الباحث السياسي أليكسي ماكاركين:

هنا ينبغي النظر في تطور النهج: ما الذي أرادوه من المؤتمر. كلما ذهبنا أبعد، وجدنا الآمال أكثر تواضعًا. في البداية، عندما جرى الإعداد للمؤتمر، كان يُنتظر أن يكون هناك تمثيل أوسع، على مستوى رؤساء الدول، وأن يناقشوا المسألة الأوكرانية في إطار خطة زيلينسكي؛ ثم اتضح أنه في هذه الحالة سيقتصر الحضور على ممثلي الدول الغربية؛ ثم تحول الهدف إلى جمع أكبر عدد ممكن من البلدان حول عدة نقاط. ولم يقتصر التراجع على تقليص جدول الأعمال فحسب، بل ومتطلبات التمثيل. بدأ الرهان على واحدة على الأقل من الدول الرائدة في الجنوب العالمي. كان هناك صراع من أجل كل دولة: من سيأتي، وعلى أي مستوى، ومن سيوقع؟

خلاصة الأمر، المؤتمر ذو طبيعة "عابرة"، وليس حدثًا تاريخيًا. الشيء الرئيس هو أن دول بريكس لم توقع على البيان. وبما أنها لم توقع، فإن البيان الختامي يظل "غربيًا". لم يرق الحدث إلى مستوى توقعات منظميه، وبناءً على الخطط الأصلية، كان مخيبًا للآمال.

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