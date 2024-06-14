ما الذي قد يغير المعادلة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟

يظهر ترامب احترامًا لأولئك الذين تجاهلهم الحزب الجمهوري لعقود من الزمن. ومن المرجح أن يكسب أصواتهم في الانتخابات الرئاسية، إذا فعل ما يجب فعله. دوغلاس ماكينون – فوكس نيوز

على مدى العقود الثلاثة الماضية، كنت أتوسل إلى المرشحين الرئاسيين الجمهوريين أن ينقلوا رسالتهم مباشرة إلى المدن الداخلية الزرقاء العميقة في أمريكا، مثل لوس أنجلوس، وفيلادلفيا، وشيكاغو، وواشنطن العاصمة، وأتلانتا، وأماكن أخرى.

وباعتباري نشأت في فقر مدقع في بعض تلك المدن الداخلية، كنت أعلم أن معظم هؤلاء السكان يؤمنون بسيادة القانون ويدعمون الشرطة. ولكن على مدار العقود الماضية، شعروا أيضًا بعدم الاحترام والتخلي عنهم من قبل المرشحين الرئاسيين من الحزب الجمهوري.

إن الرئيس السابق ترامب لم يقم فقط بقلب النص على عدم الاحترام الملحوظ من خلال تجمعه الشهر الماضي في برونكس الزرقاء العميقة - والذي ضم ما يقرب من 25 ألف شخص - ولكنه أظهر أنه من المحتمل أن يكون هناك مئات الآلاف من الناخبين غير المستغلين في مدينة نيويورك الذين يؤمنون بالديمقراطية، والذين سيخرجون بأعداد كبيرة إذا تم الاعتراف بهم واحترامهم.

ومن نواحٍ عديدة، يعتبر سكان الأقليات وسكان المدن الداخلية هم الأكثر ذكاء والأكثر وعيا بين جميع الناخبين لأن السياسات السياسية الفاشلة غالبا ما تضربهم في كل يوم من حياتهم. إنهم يفهمون حقائق الحياة القاسية أفضل من غيرهم. وعلى هذا النحو، فهم منفتحون على الحلول التي قد تخلصهم من هذا البؤس.

ومع ذلك، ليس من العدل أن تطلب تصويتهم إذا لم تكن على استعداد لتقديم نفسك لهم وتقديم حلولك لمشاكلهم العديدة. وإذا قمت بذلك فسوف يأتون بأرقام تاريخية بالنسبة لمرشح جمهوري.

تنطبق هذه الصيغة نفسها أيضًا على مجتمع التكنولوجيا الفائقة "الأزرق العميق"؛ فعلى مدى العقدين الماضيين تفاعلت مع العشرات من رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا الفائقة من وادي السليكون وغيره من معاقل الليبرالية واليقظة الزرقاء.

وداخل معاقل النخبوية اليسارية المتطرفة والولاء للسياسات الديمقراطية الفاشلة، يوجد الآلاف من موظفي التكنولوجيا الفائقة - بل والمديرين التنفيذيين - الذين يدركون أن السياسات الفاشلة لليسار المتطرف تدمر المجتمع من حولهم وتهدد حياتهم. وسوف يتجمع هؤلاء الرجال والنساء حول الحلول المنطقية والواقعية التي تعزز سيادة القانون.

ما يفهمه ترامب بوضوح هو أن الفوز بالانتخابات الرئاسية قد يتم في نهاية المطاف من خلال أقل من 60 ألف صوت. ويمكن القول إن ترامب لديه العرض الترويجي الأكثر إثارة للإعجاب في أمريكا؛ عرض يجذب حشودا ضخمة ويخلق خطابا مؤثرا وناخبين جدد. وسيتم عرضه في الولايات الزرقاء والمدن الزرقاء و"التكنولوجيا العالية" الزرقاء، كما ثبت في نيوجيرسي وبرونكس ومؤخرا في كاليفورنيا.

في الأسبوع الماضي، شارك رجل الأعمال الملياردير ديفيد ساكس في استضافة حملة لجمع التبرعات لترامب في منزله في سان فرانسيسكو مع المتبرع الديموقراطي الكبير والمدير التنفيذي السابق لفيسبوك تشاماث باليهابيتيا، وكان الهدف جمع 5 ملايين دولار. وقد جلب الحدث بالكامل 12 مليون دولار.

إن مؤيدي ترامب كثر بالفعل. وهم يخشون فقط أن يبرزوا أنفسهم خشية التعرض للنبذ أو الإلغاء. وهم يخافون لأن إدارة بايدن تحب العقاب والملاحقات القضائية والتحقيقات السياسية. ومع كل شخص إضافي يؤيد ترامب، فإن ذلك يجعل البقية منهم يشعرون براحة أكبر عند القيام بذلك، وأعتقد أنكم سترون خروج المزيد من هؤلاء الناس لدعم ترامب.

منذ عام 2015، أثبت ترامب أنه يسير على إيقاع الطبلة الخاصة به وغالبًا ما تثبت غرائزه صحتها بشكل لا يخطئ.

وسواء كان ذلك في مدننا الداخلية، أو في ولاياتنا الأكثر زرقة، أو في أمريكا ذات التقنية العالية، فإن ترامب يعلم أن لديه لوحة قماشية فارغة بالكامل تقريبًا ليرسم عليها.

يجب عليه أن يأخذ عرضه الترويجي إلى تلك المدن، وإلى تلك الولايات، وإلى رواد الأعمال هؤلاء؛ وإظهار الاحترام لأولئك الذين تجاهلهم الحزب الجمهوري لعقود من الزمن؛ ويقدم حلوله المنطقية والعملية.

إذا فعل ترامب ذلك فسوف يأتون وسوف يستمعون وسوف يتبرعون وسوف يصوتون.

المصدر: فوكس نيوز

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