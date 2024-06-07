زيلينسكي فشل في حشد الدعم الآسيوي لقضيته

فشلت قضية أوكرانيا في توليد نفس النوع من القلق العاطفي والوجودي في آسيا الذي تولده في قسم كبير من الغرب. إيشان ثارور – واشنطن بوست

وصل زيلينسكي إلى فندق شانغريلا لحضور قمة الدفاع الآسيوية الأولى في سنغافورة بشكل مفاجئ، وكان يبدو كأحد نجوم الروك محاولا جذب الانتباه بقميصه الأخضروسرواله العسكري، ويحيط به حراس شخصيون، وفق وصف بلومبيرغ.

وأكدت CNN التي شهدت الحدث أن هدف زيارته كان استغلال فرصة نادرة للقاء قادة الدفاع من جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك الصين التي عمقت علاقاتها مع موسكو منذ الحرب، بينما تكافح القوات الأوكرانية لمواجهة تقدم روسي كبير في شمال شرق البلاد.

وكان زيلينسكي قد وصل إلى سنغافورة قبل أسابيع من قمة السلام المدعومة من أوكرانيا والمقرر عقدها في سويسرا وسط تزايد إلحاح كييف لتعزيز الدعم الدولي لخطة السلام الخاصة بها، خاصة في مواجهة الانتخابات الرئاسية الأمريكية الوشيكة، والتي قد تشهد تحولا في مستوى الدعم الأمريكي لقضيته.

لكن زيارة ريلينسكي لم تأت أكلها على ما يبدو، فقد أكدت بكين يوم الجمعة أنها لن ترسل وفداً إلى مؤتمر السلام المقبل الذي تدعمه أوكرانيا في سويسرا، حيث أشارت وزارة خارجيتها إلى وجهة نظرها بأن أي مؤتمر دولي للسلام يجب أن يحظى "باعتراف كل من روسيا وأوكرانيا، ومشاركة متساوية من جميع الأطراف ومناقشة عادلة لجميع خطط السلام".

أما وزير الدفاع الهولندي كايسا أولونجرين فقال في جلسة نقاش يوم الجمعة: "أعلم أن الحرب في أوكرانيا تبدو هنا (في سنغافورة) أبعد مما هي عليه من وجهة نظري". "لكنني على قناعة تامة بأن النتيجة سيكون لها تأثير عميق علينا جميعا وعلى النظام الأمني ​​العالمي."

ويتمثل جزء من المشكلة بالنسبة لأوكرانيا وداعميها الغربيين في انتشار السخرية الآسيوية القديمة عندما يتعلق الأمر بمثل هذه المواعظ حول النظام الدولي والقيم العالمية.

وقال سي. راجا موهان، من معهد دراسات جنوب آسيا في جامعة سنغافورة الوطنية، إن تاريخ القرن الماضي في المنطقة مليء بما يذكرنا بالقوى الغربية التي تعمل من أجل مصلحتها الذاتية المجردة، في كثير من الأحيان من خلال الإكراه وأحيانًا في دعم الديكتاتوريات الوحشية.

وقال موهان: "إن الواقعيين في المستشاريات (في أجزاء من آسيا) لم يصدقوا أبداً الخطاب (الغربي) لأنهم كانوا يعرفون دائماً أن هناك فرقاً بين ما يقوله الغرب وما يفعله". وأضاف أنه مع ذلك، فإن العلامات قد تشير إلى صالح الولايات المتحدة، لأنه "بالنسبة لأولئك الذين يعيشون على أطراف الصين، فإن الخوف من الصين هو المشكلة الآن".

والتقى خوسيه راموس هورتا، رئيس تيمور الشرقية، بزيلينسكي وأكد أنه سيحضر مؤتمر أوكرانيا في سويسرا. لكنه أعرب عن أسفه لعدم وجود تضامن أوسع في المنطقة، مشيراً إلى الاختلافات في وجهات النظر بشأن الصراع والغضب الواسع النطاق بشأن دعم الغرب للحملة الدموية التي تشنها إسرائيل في غزة واستخدام الولايات المتحدة حق النقض المتكرر ضد قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تهدف إلى فرض وقف إطلاق النار.

المصدر: واشنطن بوست

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