روسيا تشارك في التحقيق بمقتل الرئيس الإيراني

حول الاتفاق الأمني الجديد بين روسيا وإيران، نشرت لوبوف ستيبوشوفا، في "برافدا رو"، نص لقاء مع الباحث في الشؤون الإيرانية، الخبير العسكري فلاديمير أونيشينكو، وجاء فيه:

فور وقوع الكارثة في إيران، تم تشكيل لجنة عمل خاصة للتحقيق في تحطم مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. وضمت هذه اللجنة متخصصين روس. وصدر الاقتراح المقدم لطهران عن كبار المسؤولين في قيادتنا، وقام الإيرانيون على الفور بدعوة روسيا، باعتبارها دولة تتمتع بخبرة هائلة في التحقيق في هذا النوع من حوادث تحطم الطائرات.

هل ستواصل إيران سياستها السابقة في العلاقات مع روسيا؟

على خلفية العملية العسكرية الخاصة التي نجريها في أوكرانيا، أدار العديد من الشركاء ظهورهم لنا. لكن إيران تصرفت بشكل مختلف تماما.

ونحن الآن نعد وثيقة مهمة للغاية، تُسمى "الاتفاق الشامل للشراكة الاستراتيجية". تدرك إيران بوضوح أن التهديد الذي يواجهها من الأميركيين وإسرائيل يتزايد. لذلك، بالنسبة لها الآن هناك أيضًا شريكان أكثر موثوقية في العالم، هما الصين وروسيا.

ما الذي سيتغير في علاقات إيران مع إسرائيل؟

بماذا تتميز إيران في الشرق الأوسط وفي العالم؟ بما نسميه "استراتيجية الصبر الطويل". ولذلك، فإن إيران ستراقب. لديهم معلومات استخباراتية، ونحن نساعدهم بعدة طرق. وطهران، تعرف جيدًا ما يحدث في مياه المحيطات كلها: في البحر الأحمر، والخليج، وحول اليمن، والمملكة العربية السعودية، الخ.

لدينا تعاون وثيق للغاية في جميع مسارح العمليات العسكرية، ونساعدهم كثيرًا في بياناتنا الاستخباراتية، بما في ذلك بالاستطلاع الفضائي. ويساعدنا الإيرانيون أيضًا كثيرًا في تسليط الضوء على كل شيء.

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