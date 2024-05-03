الضغط على بايدن لمخاطبة الأمة إثراندلاع العنف في الجامعات

حالة من الفوضى في حرم الجامعات الأمريكية ليلة الثلاثاء، ولا يصح أن يبقى بايدن صامتا. هانا بانريك – فوكس نيوز

قالت دانا باش، مراسلة شبكة CNN، يوم الأربعاء، إن الديمقراطيين الذين تحدثت إليهم بشأن رد فعل بايدن على الاحتجاجات حتى الآن يعتقدون أنه يبدو "ضعيفا"، حيث شهدت البلاد مشاهد مضطربة في الجامعات من الساحل إلى الساحل، من كولومبيا إلى جامعة كاليفورنيا.

وقال زولان كانو يونغز، من صحيفة نيويورك تايمز، إنه كان يسافر مع بايدن إلى نيويورك، حيث اندلعت عدة احتجاجات في الحرم الجامعي. وكنت أفكر في أنه يجب عليه الإدلاء ببيان هنا وأن يتحدث إلى الصحافة حول ما نراه يتكشف ولم نر ذلك. ولا أعتقد أن هذا يمكن أن يستمر، وكل ما نراه هو التصريحات التي تدين معاداة السامية ولا تتغاضى عن العنف، وتدعو إلى الاحتجاجات السلمية.

كما سأل مراسل وكالة أسوشيتد برس زيكي ميللر السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير يوم الأربعاء عن سبب عدم سماع أحد من بايدن مباشرة عن الاحتجاجات. فأجابت "يتم إطلاع الرئيس بانتظام على ما يحدث، وهو يراقب الوضع عن كثب في جميع أنحاء البلاد، وكذلك فريقه. وأود أن أضيف أنه لم يتحدث أي رئيس بقوة أكبر عن مكافحة الإرهاب".

وعندما سئلت بيتر دوسي من قناة فوكس نيوز عن سبب صمت الرئيس في مظاهرات الحرم الجامعي، أصرت جان بيير على أنه لم يكن كذلك. وأضافت: "الرئيس لم يصمت بشأن هذه القضية. عندما يتعلق الأمر بخطاب الكراهية ومعاداة السامية، فقد أطلق أول استراتيجية على الإطلاق لمكافحة معاداة السامية، وهو أمر لم يفعله أي رئيس آخر".

وفي حوار آخر مع غابي جوتيريز من شبكة إن بي سي نيوز، أصرت جان بيير مرة أخرى على أن بايدن تحدث علنًا عن معاداة السامية أكثر من أي رئيس آخر. لكن جوتيريز قال إن جان بيير لم تكن تجيب على السؤال. وأجابت: "أنا أجيب بالطريقة التي أعتقد أنها أفضل طريقة للإجابة على سؤالك، وهي أن الرئيس كان واضحًا بشأن هذا الأمر. لقد طرح خطة استراتيجية للتعامل مع الأمر".

ورد جوتيريز مرة أخرى وقال إن الرئيس أجاب فقط على سؤال واحد حيث قال إنه يدين معاداة السامية، ولكنه يتحدث أيضًا حول الأشخاص "الذين لا يفهمون ما يحدث مع الفلسطينيين". وسأل كيف سترد على المنتقدين الذين يعتقدون أن الرئيس "يحاول أن يتعامل مع الأمرين، فهو في الأساس، كما تعلمون، يحاول التحدث عن معاداة السامية وبنفس الوقت يتحدث حول ما يحدث مع الفلسطينيين".

وتابعت: "لم يكن هناك طرفان هنا. وفيما يتعلق بالفلسطينيين، كان يتحدث عن الوضع الإنساني السيىء الذي نشهده"، وأشارت إلى أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن يعمل على التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

قال بعض أعضاء وسائل الإعلام إنهم قلقون من أن الاحتجاجات قد تكلف بايدن الانتخابات، بما في ذلك جوي بيهار، المضيفة المشاركة لبرنامجThe View ، وخلال هذا البرنامج يوم الأربعاء، اقترحت أليسا فرح غريفين، المضيفة المشاركة، أن يخاطب بايدن الأمة حول الحرب في الشرق الأوسط، وقالت إن هناك الكثير من سوء الفهم حول الصراع بين الشباب.

وتابعت غريفن: أعتقد أن جو بايدن يجب أن يفكر في إلقاء خطاب وطني حول الحرب بين إسرائيل وحماس. لقد كان يعمل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار. ليس الأمر كما لو كان جالسًا وهذا في متناول يده. ولكن بالنسبة للشباب هناك الكثير من سوء الفهم للصراع، وعلى الرئيس أن يعالج الأمر.

أعلن البيت الأبيض يوم الأربعاء، 2 مايو، أن بايدن سيلقي خطابًا يوم الثلاثاء المقبل في الكابيتول هيل في حفل أيام الذكرى السنوية لمتحف الهولوكوست التذكاري الأمريكي. وبحسب ما ورد سيتناول الخطاب احتجاجات الحرم الجامعي وتصاعد معاداة السامية في البلاد.

المصدر: فوكس نيوز

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