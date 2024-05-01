كيف أصبحت شوارع الولايات المتحدة مليئة بكارهي اليهود؟

ما تفسير ما نراه من حشود تقاتل رجال الشرطة وتغلق حرمنا الجامعي، وتهدد الطلاب البيص اليهود وتمنعهم من الذهاب إلى المدرسة؟ غريغ غاتفيلد – فوكس نيوز

عندما تنظر إلى الحشود التي تقاتل حاليًا رجال الشرطة في الشوارع وتغلق حرمنا الجامعي، وتهدد الطلاب اليهود البيض وتمنعهم من الذهاب إلى المدرسة، فإننا ندرك أن هؤلاء ليسوا المتعصبين للبيض. وأنا شخصياً أشعر بالغش.

من يدفع ثمن كل هذا؟ كيف يوصلونهم إلى هناك بهذه السرعة؟ هل يعمل آباؤهم في شركة Dick's Sporting Goods؟ هل قاموا للتو بنهب متجر Bass Pro؟ هل يستخدم هؤلاء الأطفال الأموال التي سرقوها منا عن طريق التهرب من قروضهم الطلابية؟ كلا. فهناك من يقوم بتمويلهم، وغالبا من يمول هؤلاء هم الديمقراطيين أنفسهم.

وليس هناك من هو أكثر سعادة بهذا من حماس؛ حيث تعهد أحد كبار قادة حماس، هذا الأسبوع، بدعم المتظاهرين ودعا إلى "تصعيد نضالهم". فماذا يفعل حزب الكراهية الآن؟

بما أن الديمقراطيين يزعمون أن التهديد الأكبر للديمقراطية هو ترامب وجميع المؤيدين البيض الأشرار، فإن الجزء الأكثر إلهامًا من قاعدتهم قد أصبح نازيًا بالكامل. إن حرمنا الجامعي محتل، وشوارعنا مليئة بكارهي اليهود.

لقد وجد زعيم مجلس الشيوخ الديمقراطي تشاك شومر منزله محاطًا بجماهير تهتف ضد إسرائيل وتطالب بوقف إطلاق النار في غزة. ومن المضحك أنني لا أتذكر نفس هذه الحشود تخرج في الشوارع يوم 7 أكتوبر عندما هجمت حماس على المستوطنين. فماذا رأى تشاكي عندما نظر من نافذته في تلك الليلة؟ حسنًا، لم يكن الجمهور يشبه حفل ديف ماثيوز؛ بل بدا أشبه بالفوضى التي ساعد هو وزملاؤه الديمقراطيون في خلقها في مدننا.

لقد كان جميع المحتجين يهتفون ضد إسرائيل ويدعمون حماس. ولنكن واضحين، هذا الحشد ليس فقط مناهضًا لإسرائيل. عندما تصرخ، "أنا حماس"، وتشكل خطًا لمنع اليهود الذين يحاولون فقط الوصول إلى الفصل الدراسي، فقد تجاوزنا ذلك كثيرًا. والجديد هذه المرة هو الجمع بين معاداة السامية وكل الاستعارات التقدمية النموذجية التي يقدسها اليسار اليوم.

والآن يحاول تشاك وبقية الديمقراطيين إدارة هذا الحشد الذي خلقوه، وهم بحاجة إلى مساعدة الجمهوريين. وبينما تستعد إسرائيل لدخول معبر رفح وتزايد رد الفعل هنا أكثر تطرفاً، يتوقع الديمقراطيون منا جميعاً أن نتقاسم هذا الخطر وأن نقوم بالعبء الثقيل.

هل يمكن أن يكون تقاعس بايدن عن حل مشكلة الحدود والاقتصاد والقواعد مشكلة لونية؟

إن منظور الهوية ينهار عندما تكون الضحية بيضاء؟ ولكن هناك نقطة مضيئة واحدة هنا، فقد تم فضح نظرية التفوق الأبيض من خلال رئاسة جو بايدن وحدها.

المصدر: فوكس نيوز

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