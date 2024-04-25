سوية الاستقبال في الولايات المتحدة لا تناسب أردوغان

تركيا يمكن أن ترفض لقاء القمة بين بايدن وأردوغان، المنتظر منذ وقت طويل. حول أسباب ذلك، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا":

قد يتم إلغاء الزيارة المقررة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الولايات المتحدة في مايو. يناقش خبراء أتراك هذا الاحتمال، على خلفية تقارير تفيد بأن أنقرة أصيبت بخيبة أمل إزاء استعداد الكونغرس للموافقة على حزمة أخرى من المساعدات العسكرية لإسرائيل. ولطالما كانت المؤسسة التركية تأمل في تنظيم قمة كاملة القيمة في واشنطن لتعزيز العلاقات الثنائية، لكن الرئيس جوزيف بايدن يتردد في دعوة أردوغان.

ولكن، كما كتبت الصحفية التركية أمبرين زمان، التي تعيش في المنفى، في مدونتها الصغيرة، فإن الادعاءات بأن أردوغان سيلغي زيارته لواشنطن بسبب سياسات إدارة بايدن تجاه إسرائيل غير عقلانية. وأشارت زمان إلى أن "كثيرا من الجهود بذلت، من أجل الحصول على هذه الدعوة، وتم التوصل إلى اتفاق بشأن طائرات F-16، ولو كانت المشكلة في إسرائيل، لكانت أنقرة قطعت العلاقات مع تل أبيب أولًا". وأعربت زمان عن شكوكها في أن تكون الاتصالات قد ألغيت بسبب علاقة تركيا بحماس: وهذا معروف منذ زمن طويل.

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