حول خطورة اعتماد واشنطن مساعدات كبيرة لكييف، كتب أوليغ أيسايتشينكو، في "فزغلياد":

وافق مجلس النواب الأميركي، بعد نقاش مطول، على مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، كما سمح بمصادرة الأصول الروسية. ويجب موافقة مجلس الشيوخ على الوثيقة؛ وبعد ذلك، سيتم إرسالها إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن للتوقيع عليها.

وفي الصدد، قال كبير الباحثين في معهد الولايات المتحدة الأمريكية وكندا التابع لأكاديمية العلوم الروسية، فلاديمير فاسيليف: "الوضع، كما يلي: في كلا الحزبين، الأغلبية في أيدي أشخاص يخشون من أن التهديد بحدوث كارثة جيوسياسية يخيم بالفعل على أوكرانيا ونظام زيلينسكي. ولا يمكن الحفاظ عليه (نظام زيلينسكي) إلا بتقديم دفعات جديدة من المساعدات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التهديد بحدوث كارثة جيوسياسية واسعة النطاق يلوح في أفق الولايات المتحدة على ثلاث جبهات: أوكرانيا، وإسرائيل، وتايوان. والسبب وراء الجمع بين هذه الحالات هو منع انهيار مشاريع واشنطن في السياسة الخارجية".

و"في هذه الحالة، أصبح الوضع السياسي الداخلي رهينة للسياسة الخارجية. إذا تمكنت الولايات المتحدة، على الأقل، من الحفاظ على موقفها أو تحسينه على الجبهات الثلاث، فإن ذلك سيمنح إدارة بايدن ورقة رابحة قوية للغاية في الانتخابات.

ولهذا السبب فإن الغرب لن يتخلى بايدن عن أوكرانيا، على الأقل ليس الآن. ولست متأكداً من وجود خطط لتقديم دعم هائل أو محاولات لدفع القوات الروسية إلى العودة إلى حدود أوكرانيا للعام 1991، ولكن من الواضح أن ضخ الأموال سوف يستمر. بالإضافة إلى ذلك، يتعين علينا أن نكون مستعدين لتوسع المشاركة الغربية في المواجهة مع روسيا. فليس من قبيل الصدفة أنهم يزيدون عدد المدربين العسكريين في أوكرانيا".

وختم فاسيليف بالقول: "على هذه الخلفية، تحتاج موسكو وطهران وبكين إلى أن تفهم أنها معًا في مواجهة هذا "الجدار" الذي تبنيه الولايات المتحدة في أوكرانيا والشرق الأوسط وآسيا. لذا، فإن روسيا والصين وإيران بحاجة إلى أن تفهم بوضوح كيف تلعب هذه الورقة معًا".

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