هولندا تقنع دول العالم بتسليم ما لديها من بطاريات باتريوت إلى كييف. حول ذلك، كتب دميتري نيفزووف، في "أرغومينتي إي فاكتي":

كييف تطلب بإلحاح منظومة باتريوت، ولكن حتى "الحلفاء" الأوروبيين لا يسارعون لتقاسم هذه الصواريخ المضادة للطائرات مع الأوكرانيين. والسبب بسيط: لا أحد لديه أنظمة دفاع جوي فائضة عن حاجته، ولا أحد يرغب في التخلي عما يحتاج إليه.

وفي هذا الصدد، قدم رئيس وزراء هولندا مارك روتي اقتراحًا للدول الغربية بتخصيص مزيد من الأموال وشراء بطاريات باتريوت من تلك الدول التي لا ترغب في منحها مباشرة ومجانًا لأوكرانيا. ذكرت ذلك صحيفة الغارديان البريطانية.

في التعليق على ذلك، قال الأستاذ المساعد في قسم علم الاجتماع بالجامعة المالية التابعة للحكومة الروسية، الخبير العسكري فلاديمير ييرانوسيان: "لكن يجب أن ندرك أنه لا يوجد الكثير من بطاريات باتريوت في العالم. وفي الوضع الحالي، من الصعب جدًا العثور على من يرغب في تسليم ما لديه منها إلى كييف. فمثلا، اليونان لديها صواريخ باتريوت، لكنهم قالوا إنهم مستعدون لمبادلتها: نظام دفاع جوي جديد من الأميركيين مقابل باتريوت قديم لكييف. يمكن اعتبار هذا رفضًا مهذبًا. تمتلك تايوان وكوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية واليابان بطاريات باتريوت. ولكن، كما قلت من قبل، فإن الوضع في العالم لا يسمح بالتخلي عنها".

"وحتى لو تخيلنا افتراضيًا أن يجري نقل سبع بطاريات باتريوت إلى أوكرانيا، كما طلب دميتري كوليبا، فإنها لن تنقذ كييف في حالة وقوع هجوم صاروخي روسي ضخم. ففي نهاية المطاف، حتى لصد هجوم صاروخي إيراني، كان لزامًا على إسرائيل أن تشرك الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. ولن يوقّع أحدٌ علانيةً على الدفاع عن أوكرانيا، كما يقال. لذلك، فإن محاولة جمع الأموال لشراء بطاريات باتريوت لكييف لا يمكن أن تسمى سوى عملية احتيال".

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