الاستعدادات جارية لهجوم كبير على خاركوف وما بعدها. حول ذلك، كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس":

ضمن تقرير لوزارة الدفاع الروسية، في 14 أبريل/نيسان، ظهرت المجموعة السادسة من قوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وهي مجموعة "الشمال"، بشكل غير متوقع تمامًا. ويترتب على التقرير أن عسكريين من المجموعة الجديدة يقاتلون على الحدود الروسية في مناطق بيلغورود وكورسك وبريانسك. في السابق، كانت تحمي هذه المناطق الحدودية مجموعة مشتركة بين الإدارات من قوات حرس حدود الدولة.

وهكذا، فإن مقر مجموعة القوات الموحدة في العملية العسكرية الخاصة يخضع اليوم لقيادة "الوسط" و"الغرب" و"الجنوب" و"الشرق" و"دنيبر" و"الشمال".

وفي الصدد، قال الخبير العسكري المخضرم في القتال، بما في ذلك في العملية العسكرية الخاصة، العقيد الاحتياطي أندريه ديمورينكو، إن إنشاء مجموعة جديدة جاء في الوقت المناسب للغاية.

وفقا له، فإن إنشاء مجموعة جديدة من القوات لا يرتبط فقط بالتحرير القادم لخاركوف ومنطقة سومي. فـ" من أهم الأمور جر قوات العدو شمالاً. وبشكل عام، خلق التوتر في خط دفاعه، بالطريقة نفسها التي نفذناها وننفذها في الوسط. هناك ننهك دفاعات العدو ونتقدم للأمام. ظهور مجموعة جديدة من القوات سيسمح بتشتيت انتباه العدو ولن يمنحه الفرصة لتركيز عملياته في المركز، أو، على سبيل المثال، في منطقة خيرسون".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب