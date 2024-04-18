حول تجاهل هجمات كييف على محطة الطاقة النووية والعواقب الكارثية التي يمكن أن يسببها. كتب رسلان دميتريف، في "أرغومينتي إي فاكتي":

أجاب رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن أسئلة الصحفيين، بعد اجتماع لمجلس الأمن الدولي. جزء كبير منها يتعلق بسلامة محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

وردا على سؤال حول الخطر المباشر لقصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية، قال غروسي إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تعرف من الذي يقصف محطة الطاقة النووية بطائرات مسيرة. ووفقا له، من المستحيل تحديد مصادر الضربات، ويمكن لأي جهة استخدام مثل هذه الطائرات المسيرة.

وقال أيضًا إن المنظمة تريد هذا العام إجراء تقويم تقني لحالة محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، وربما "يجري ذلك في الأشهر المقبلة". ولم يحدد السبب وراء عدم تمكن ممثلي بعثة مراقبي الوكالة الموجودين في المحطة، والذين جرت تبديل مناوبتهم للمرة الثامنة عشر في 16 أبريل/نيسان، من تقويم حالة المحطة.

وقد أشار المحلل السياسي بوغدان بيزبالكو إلى أن "إجراءات فحص المكونات التقنية وقطع الغيار والمعدات لمحطات الطاقة النووية في حد ذاتها لا تنطوي على أي شيء سلبي، لكن زيارة خبراء تقنيين إضافيين تحمل خط تسريب معلومات. فقد يكون بينهم أشخاص مرتبطون بأجهزة استخبارات الدول الغربية أو أوكرانيا. وفي هذه الحالة، سيكونون قادرين على توجيه القذائف لقصف محطة الطاقة النووية في زابوروجيه ووحدات القوات المسلحة الروسية الموجودة على أراضيها أو بالقرب منها، وزيادة تصعيد الوضع حول التلوث النووي المحتمل".

وشدد بيزبالكو على أن غروسي يعرف جيدًا من ينفذ الهجمات الخطيرة على محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

وقال إن "تصريحاته تعكس موقف الغرب المنافق المليء بالمعايير المزدوجة، والذي لا يسمح لنا بأي حال من الأحوال بإلقاء أدنى مسؤولية على أوكرانيا".

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