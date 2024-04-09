حسابات الغرب الخاطئة تضع أوكرانيا في كارثة محتملة

تثبت روسيا نسختها من سيادة القوى العظمى، حيث تستطيع دولة موحدة ومرنة وثابتة أن تهزم السيادة المجمعة للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. ماثيو بلاكبورن – ناشيونال إنترست

رغم الخطاب الحماسي للأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ستولتنبرغ، بأن "شجاعة الأوكرانيين لا تنفذ، بل ذخيرتهم تنفذ"، يبدو أن الزعماء الأوروبيين لا يملكون السبل اللازمة للتدخل بطريقة حاسمة في الوقت المناسب. كما يبدو أن الغرب يستخدم نفس النمط القديم في مساعدة أوكرانيا، دون استفزاز حرب مفتوحة مع روسيا.

حظي اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتدخل قوات الناتو في أوكرانيا بدعم من بولندا والتشيك، لكنه أثار بعض الذعر في فرنسا نفسها. والأهم من ذلك أن ألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة لا تزال تستبعد نشر قوات على الأرض.

إن ما يفتقده الخطاب الغربي هو الواقعية. ومن غير المستغرب أن يتردد زعماء الغرب في الاعتراف بأن الوضع المزري الذي تواجهه أوكرانيا يرتبط بحساباتهم الأساسية الخاطئة بشأن روسيا. فما الأخطاء التي ارتكبها التحالف الغربي؟

بعد انهيار مفاوضات السلام في اسطنبول بين كييف وموسكو في أبريل، تحولت روسيا شن حرب طاحنة لاستنفاد إرادة كييف وقدرتها على المقاومة، وبعد التعبئة العسكرية والاقتصادية الجزئية، تجاوزت روسيا المنعطف، وهزمت الهجوم الأوكراني في عام 2023 وأصبحت لها اليد العليا في عام 2024.

فشلت خطة الغرب في إضعاف روسيا من خلال عرقلة الاقتصاد الروسي والمقاطعة الدبلوماسية واستخدام أسلحة الناتو، رغم أن الخبراء أكدوا لنا أن هذه السياسات سوف تضعف روسيا.

تم تصنيف الاقتصاد الروسي على أنه ضعيف نظرا لاعتماده على الطاقة ودرجة الناتج المحلي الإجمالي المنخفضة نسبيا، والتي يتم حسابها عن طريق تحويل قيمة اقتصادها إلى الدولار الأمريكي. ولم يأخذ هذا الإجراء في الاعتبار الصناعات الاستراتيجية الروسية، والاكتفاء الذاتي من الموارد، والقدرة على الوصول إلى شركاء تجاريين بديلين.

تسببت العقوبات في ارتفاع أسعار الطاقة، كما ثبت أن الأمل في أن تتوقف معظم الدول غير الغربية عن التجارة مع روسيا لا أساس له من الصحة؛ فقد زادت روسيا من تدفقاتها التجارية مع الهند وتركيا والصين، في حين يستفيد العديد من جيران روسيا بهدوء من خلال إعادة بيع السلع الخاضعة للعقوبات إلى موسكو.

فرض الغرب عقوبات شخصية على الأثرياء الروس بغية انقلابهم على الرئيس بوتين، ولكن بدلا من ذلك حفزتهم العقوبات على استثمار الأموال في بلادهم ومنح ولائهم للرئيس. وبالتالي، كانت العقوبات الغربية بمثابة فشل مزدوج؛ فهي لم تدمر الاقتصاد الروسي ولم تزعزع استقرار تحالف النخبة المحيط بالنظام.

أساء الغرب تقدير قوة روسيا العسكرية. وعززت المزاعم عن الخسائر الروسية إلى خلق تفاؤل عند الغرب بقدرة أوكرانيا على النصر مع دعمها بالأسلحة والتدريبات الغربية.

لقد ثبت الآن أن هذه الافتراضات العسكرية غير صحيحة. إن التغذية بالتنقيط للأسلحة المتقدمة، والتي تم معايرتها لتجنب تجاوز الخطوط الحمراء الروسية بشكل صارخ، لم تسمح للأوكرانيين بتحقيق نجاح حاسم في عام 2023. ولم تقدم دول الناتو أنواعًا متسقة من الأسلحة ولم تواكب الاحتياجات الأساسية لإنتاج الذخائر أو شرائها حتى عام 2024. ولم يكن الناتو مستعدًا بشكل جيد للحرب في أوكرانيا ولا لحرب استنزاف بالوكالة مع منافس نظير.

وفي المقابل، كانت روسيا أكثر استعداداً لتحمل الإنتاج العسكري على المدى الطويل، كما نجحت في الابتكار. لقد تكيف الجيش الروسي مع ظروف الرؤية شبه الكاملة لساحة المعركة. ويتضمن ذلك تكتيكات هجومية مبتكرة للمشاة، وأساليب جديدة لاستخدام الطائرات دون طيار ومواجهتها، ومؤخراً، الاستخدام المدمر للقنابل الانزلاقية التي تسمح باستخدام القوة الجوية الروسية مع تجنب النيران المضادة للطائرات.

أما على المستوى التكتيكي والعملياتي، تشتبك روسيا مع أجزاء كثيرة من الجبهة في وقت واحد، مما يجبر أوكرانيا على إعادة انتشار القوات بشكل مرهق ومستمر. إن النهج الذي تتبناه روسيا يتسم بالتدريج والاستنزاف، وهو أبعد ما يكون عن الطائش.

ونظراً لهذه الديناميكيات، بدأ شبح الهزيمة يلوح في أفق أوكرانيا. وحتى لو وصلت القذائف في الوقت المناسب، فإن أوكرانيا تعاني أيضاً من مشكلة القوى العاملة التي يصعب حلها كثيراً. إن إحجام الحكومة الأوكرانية العميق عن إصدار تعبئة أخرى قد يعكس الخوف من السخط الشعبي والشكوك حول قدرة الدولة على تسليم العدد المطلوب من الرجال.

ويظل من غير الواضح كيف قد تتمكن أوكرانيا من البقاء على قيد الحياة إذا كانت روسيا تتفوق على الغرب في إنتاج القذائف بأكثر من ثلاثة إلى واحد ولديها المزيد من القوات تحت تصرفها. يجب أن يستسلم شيء ما في المرحلة التالية من الحرب.

إن الافتقار إلى الواقعية في الخطاب الغربي واضح. والحقيقة أن هناك خطراً جدياً يتمثل في احتمال حدوث العكس؛ فبدلاً من تلقين الغرب لروسيا درساً تعمل روسيا على تثقيف الغرب حول معنى شن الصراعات بين الدول في ظل ظروف القرن الحادي والعشرين؟ وتثبت روسيا نسختها من سيادة القوى العظمى، حيث تستطيع دولة موحدة ومرنة وثابتة أن تهزم السيادة المجمعة للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

لن ينشأ نهج جديد في التعامل مع الحرب في أوكرانيا من التصريحات الخطابية. فالكلمات وحدها لن تمنع النصر الروسي. والمطلوب الآن هو حساب واضح لما يمكن تحقيقه بشكل واقعي باستخدام الوسائل المتاحة، فضلا عن التكاليف والمخاطر والفوائد المترتبة على السيناريوهات المختلفة. إن تجربة ما فشل من قبل وتوقع نتائج جديدة ليست في نهاية المطاف وصفة للنجاح.

المصدر: ناشيونال إنترست

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