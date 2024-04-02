هل سنخوض معركة العنصرية مجددا في الولايات المتحدة؟

غصّت صفحة عمدة مدينة بالتيمور على منصة X بتعليقات عنصرية ضده لم نكن نتصور أنها لا تزال ماثلة بقوة في المجتمع الأمريكي. يوجين روبنسون - واشنطن بوست

بعد وقت قصير من اصطدام سفينة شحن ضخمة بجسر فرانسيس سكوت كي الذي يمتد على مدخل ميناء بالتيمور وانهياره، سارع عمدة المدينة براندون سكوت لتفقد مكان الحادث وتقديم إفادته بشأن الحادث المأساوي، كأي عمدة في منصبه.

لكن العمدة أمريكي من أصل إفريقي، وهو بهذا المعنى لا يمكن اعتباره مجرد عمدة في مجتمع أصبح يستخدم مصطلح DEI، والذي يعني التنوع والمساواة والشمول، بسخرية لوصف أي شخص أسود أو أسمر يشغل منصبا في السلطة كان يجب أن يكون لرجل أبيض. مع العلم أن المصطلح لطالما كان يرمز لانتصار حركة الحقوق المدنية.

اجتذب مهاجم سكوت المجهول تأييدا حاشدا من ذوي التفكير المماثل على X. وكتب أحدهم: "إنه يبدو كمجرم الشارع العادي". وعلّق آخر: "يبدو المتأنق وكأنه شخص كان هناك كشاهد عيان".

يمكننا القول بأن هذه التعليقات أكثر غباء من العنصرية؛ إذ لا يحصل رؤساء البلديات على وظائفهم من خلال ممارسات التوظيف الخاصة بشركة DEI؛ إنهم يكسبونها من خلال عملية تسمى الديمقراطية. وانتخب سكوت (39 عاما) في انتخابات 2020 بأغلبية ساحقة، حيث فاز بأكثر من 70% من الأصوات. في مدينة يزيد عدد سكانها عن 60% من الأمريكيين من أصل أفريقي، وفقًا لأرقام مكتب الإحصاء، لا ينبغي أن يفاجأ أحد أن يكون رئيس البلدية أسودًا.

ومع ذلك، ما زال أحد منتقدي سكوت على X يحاول نزع الشرعية عنه: "DEI: من يهتم عندما تتدهور مدينتك بسبب المخدرات، وزيادة الجريمة، وسحب تمويل الشرطة وضعف البنية التحتية عندما يكون لديك عمدة "يشبهك؟"

من الجدير بالذكر أن جرائم القتل انخفضت في عام 2023 بنسبة 20% عن العام السابق، وهو أدنى مستوى منذ ما يقرب من عقد من الزمن.

لست بحاجة للدفاع عن سكوت، لأنه قادر تماماً على الدفاع عن نفسه؛ حيث قال عن منتقديه العنصريين في مقابلة مع قناة MSNBC: "لقد كنا بمثابة البعبع بالنسبة لهم منذ اليوم الأول الذي أحضرونا فيه إلى هذا البلد". "ما يقصدونه بـ DEI، في رأيي، هو "شاغل المنصب المنتخب حسب الأصول". نحن نعرف ما يريدون قوله، لكنهم لا يملكون الشجاعة لقول كلمة "N"، وهي الحرف الأول من كلمة "زنجي".

ربما لن يقولوا ذلك بصوت عالٍ، على الأقل ليس بعد. لكن العنصريين الآن يقذفونني بهذه الكلمة، في رسائل البريد الإلكتروني وغيرها من الاتصالات الخاصة، بحماسة لم أرها منذ أيام بول كونور وستروم ثورموند.

ويختم الكاتب، الذي يشعر بالأسف من عودة العنصرية إلى الولايات المتحدة، قائلا: لقد خضنا هذه المعركة بالفعل مرة واحدة، وانتصرنا فيها، وها نحن نخوضها مرة أخرى.

المصدر: واشنطن بوست

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