ما الذي يمكن أن يؤدي إليه إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا؟ حول ذلك، كتب أوليغ كاربوفيتش، نائب رئيس الأكاديمية الدبلوماسية بوزارة الخارجية الروسية، في "إزفيستيا":

على الرغم من الأحداث المأساوية التي وقعت في روسيا الأسبوع الماضي، فإن الساسة الأوروبيين ما زالوا يناقشون بحماسة احتمالات إرسال قواتهم المسلحة إلى أوكرانيا.

سبب النقاش واضح. فالغرب، بعد اعتماده على حرب خاطفة ضد روسيا، كانت مصممة لتفكيك بلادنا من خلال إخراجها من نادي القوى العظمى، شرع في مغامرة غير مسبوقة قادت نخبه السياسية إلى طريق مسدود. على خلفية مزيد من الإخفاقات والهزائم التي تعرضت لها القوات المسلحة الأوكرانية، بدأت مواقف مؤيدي الحرب حتى آخر أوكراني في التفكك. ومع ذلك، فإن أصحاب المشروع "المناهض لروسيا"، الذين يرفضون التصالح مع الواقع، ويركزون على تعليمات واشنطن، يطرحون مزيدًا من خيارات التصعيد الجديدة.

لا شك في أن احتمال تفعيل المادة الخامسة من ميثاق منظمة حلف شمال الأطلسي، والتي يمكن اعتبارها طريقًا مباشرًا إلى صراع نووي، لا يرضي العديد من الساسة الغربيين الرصينين.

من الواضح أن خصومنا بحاجة إلى صدمة تجعلهم، وتجعل مواطنيهم، يرون الطبيعة المدمرة لأفعال قادتهم غير المسؤولين. وإذا اتبعوا مع ذلك المسار الذي اقترحته باريس، فإن مثل هذا الصدمة ستحدث بالتأكيد. هذا ليس خيارنا، وسنحاول التفاهم مع العدو حتى النهاية، ولكن عندما لا تكون هناك خيارات أخرى لوقف الصراع العالمي، فسيتعين علينا، كما يقول العسكريون الأميركيون، التصعيد من أجل التهدئة.

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