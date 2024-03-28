دول الاتحاد الأوروبي لا تستطيع التخلي عن اليورانيوم الروسي

أسعار اليورانيوم وصلت إلى أرقام سنة 2013 القياسية. حول معاناة أوروبا من العقوبات ضد روسيا، كتبت صوفيا سميرنوفا، في "إزفيستيا":

ارتفع سعر اليورانيوم المخصّب، الذي تبيعه روسيا لدول الاتحاد الأوروبي، بمقدار 2.5 مرة. ففي حين كان سعر الكيلوغرام الواحد في العام 2021 هو 678 يورو، فإنه في العام 2022 بلغ 1163 يورو، وفي نهاية العام 2023 وصل إلى 1713 يورو. وهذا قريب من الرقم المسجل في العام 2013، عندما كان سعر كيلوغرام اليورانيوم 2004 يورو.

وفي العام 2023، استوردت دول الاتحاد الأوروبي 253 طنًا من اليورانيوم بقيمة 430 مليون يورو. وقد شكلت الإمدادات من روسيا 19٪ من المشتريات. وقد اشترت بريطانيا الحصة الأكبر من اليورانيوم المخصب الروسي، وبلغت 28% من واردات الاتحاد الأوروبي؛ و20% من الكمية اشترتها هولندا. وحصلت روسيا على 678 مليون يورو و263 مليون يورو، على التوالي، من بيع 365 طنًا و263 طنًا تواليًا.

ونظرا للوضع الجيوسياسي، تبحث الدول الغربية بنشاط عن مصادر بديلة لإمدادات اليورانيوم.

ووفقا لمصادر مختلفة، فإن حوالي 30 دولة تنتج الطاقة النووية، في حوالي 440 محطة، تستورد المواد من روسيا. وهكذا، فروسيا تستحوذ على 50% من سوق اليورانيوم. وبالتالي، فإن عملية التخلي عن اليورانيوم الروسي قد تستغرق وقتًا طويلاً.

ويتفق الخبراء الذين قابلتهم الصحيفة على أن روسيا تحتاج إلى زيادة إمدادات اليورانيوم إلى الدول الآسيوية، بصرف النظر عن العقوبات. ومن المفترض أن يغطي هذا الطلب إنتاج اليورانيوم الروسي، حتى في حال تخلي الشركاء الحاليين عنه. كما أن التعاون مع البلدان الإفريقية ذات الاقتصادات النامية بشكل مضطرد، دون اضطرابات جيوسياسية، يعد أمرًا واعدا أيضًا.

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