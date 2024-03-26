ترامب يحذر اسرائيل من "خسارة العالم"

تعكس تعليقات ترامب يوم الاثنين، عقب قرار مجلس الأمن، خطابه العدائي المتزايد تجاه اليهود الأمريكيين . زاكاري فولك - فوربس

قال ترامب في مقابلة إن على إسرائيل أن "تنهي حربها" مع حماس، محذرا إياها من "خسارة العالم"، بينما أصدرت الأمم المتحدة قرارا يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وقال ترامب إن إسرائيل "ارتكبت خطأ فادحا" بنشر صور المباني المدمرة والدمار في غزة، حيث تقدر الأمم المتحدة أن 35% من جميع المباني قد دمرت، حسبما صرح لصحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية المحافظة التي أسسها الأمريكي الراحل الملياردير شيلدون أديلسون. وأردف: لقد أرسل صورة سيئة للغاية للعالم.

ولم يقدم ترامب أي اقتراحات محددة للسياسة الإسرائيلية أو الأمريكية ولم يعلق على ما إذا كان يدعم وقف إطلاق النار، مفضلاً بدلاً من ذلك التركيز على إلقاء اللوم في الحرب على سياسة بايدن الخارجية.

واصل ترامب أيضًا هجماته ضد اليهود الأمريكيين الذين يصوتون للديمقراطيين، مدعيًا أن الدعم له يجب أن يكون تلقائيًا. ومن الجدير بالذكرأن ما يقدر بنحو 71% من اليهود الأمريكيين هم ديمقراطيون، وفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة بيو عام 2020.

وكان ترامب قد قال لمستشاره السابق في البيت الأبيض سيباستيان جوركا في برنامجه الإذاعي الأسبوع الماضي: أي شخص يهودي يصوت للديمقراطيين يكره دينه. "إنهم يكرهون كل ما يتعلق بإسرائيل، وعليهم أن يخجلوا من أنفسهم لأن إسرائيل ستدمر". في حين وصف البيت الأبيض هذه التصريحات بأنها "مضطربة" و"معادية للسامية".

نُشرت مقابلة ترامب في نفس اليوم الذي أصدرت فيه الأمم المتحدة قرارًا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة. وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، ورفضت استخدام حق النقض (الفيتو) لمنع القرار. وألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارة مرتقبة إلى واشنطن العاصمة بعد دقائق فقط من رفض الولايات المتحدة استخدام حق النقض.

المصدر: فوربس

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب