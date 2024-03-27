ما مصير العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة بعد قرار وقف إطلاق النار؟

لم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن بخصوص وقف إطلاق النار في غزة، والمسؤولون الإسرائيليون ممتعضون. إريك بازيل - بوليتيكو

ردت إسرائيل بإلغاء زيارة قام بها هذا الأسبوع مسؤولون إسرائيليون وكبار مستشاري رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، مما زاد من التوترات بين الحليفين منذ فترة طويلة وسط العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

ويأتي إقرار القرار، الذي قادته وقدمته الدول غير الدائمة العضوية في أقوى هيئة في الأمم المتحدة، بعد فشل سلسلة من القرارات التي تناولت الحرب بين إسرائيل وحماس بسبب استخدام حق النقض من قبل الولايات المتحدة والصين وروسيا بسبب خلافات حول صياغة الدعوة لوقف إطلاق النار.

كما أن قرار الولايات المتحدة بالامتناع عن التصويت، بدلاً من استخدام حق النقض ضد القرار، هو أيضًا الإجراء الأكثر حدة الذي اتخذته واشنطن حتى الآن في الأمم المتحدة ضد حليفتها. وجاء ذلك أيضًا قبل رحلة متوقعة لكبار مستشاري نتنياهو ومسؤولين حكوميين إسرائيليين إلى واشنطن، حيث تجد إسرائيل والولايات المتحدة نفسيهما على خلاف بشأن غزو وشيك لمدينة رفح جنوب غزة.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية قبل التصويت أن نتنياهو هدد بإلغاء رحلة مسؤوليه إلى واشنطن لمناقشة، من بين أمور أخرى، المساعدات الإنسانية والإفراج عن الرهائن وخطط حماية المدنيين في عملية مخطط لها في رفح إذا فشلت الولايات المتحدة في استخدام حق النقض ضد القرار. وبعد وقت قصير من التصويت، أعلن مكتب نتنياهو أنه “في ضوء التغيير في الموقف الأمريكي، قرر رئيس الوزراء نتنياهو أن الوفد لن يسافر إلى الولايات المتحدة”.

ويدعو القرار الذي تم إقراره إلى "وقف إطلاق نار دائم ومستدام" - وهي لغة تحاكي القرار الأمريكي الذي تم اقتراحه الأسبوع الماضي والذي استخدمت فيه روسيا والصين حق النقض لأنه يعطي إسرائيل مجالا كبيرا للتفسير. كما أن القرار لم يتضمن إدانة لحماس ولم يربط بقوة بين وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن - وكلاهما العنصران اللذان أرادتهما الولايات المتحدة.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد إن القرار " تجاهل بعض التعديلات الرئيسية، بما في ذلك طلباتنا لإضافة إدانة لحماس". ومع ذلك أضافت: "نحن نؤيد بشكل كامل بعض الأهداف الحاسمة في هذا القرار. ونعتقد أنه من المهم للمجلس أن يتحدث علناً ويوضح أن وقف لإطلاق النار يجب أن يترافق مع إطلاق سراح جميع الرهائن.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحفيين بعد التصويت: تصويتنا لا يمثل، وأكرر، لا يمثل تحولا في سياستنا.

وفي نقاط مختلفة قبل التصويت، كان السفراء يتجمعون بشكل واضح في مجموعات كبيرة داخل قاعة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وحضر المناقشة أيضًا مبعوثون من إسرائيل واليمن وفلسطين، المعترف بها كدولة مراقبة في الأمم المتحدة.

كما واجه القرار بعض العقبات في الساعة الحادية عشرة. وقبل وقت قصير من التصويت، تم تعديل اللغة للدعوة إلى "وقف دائم لإطلاق النار ومستدام". ودعا السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا إلى إجراء مفاوضات في اللحظة الأخيرة لتخفيف حدة اللغة، ورغم ذلك صوتت روسيا والصين لصالح تمرير القرار النهائي.

إن امتناع الولايات المتحدة عن التصويت على القرارات المتعلقة بإسرائيل ليس أمراً غير مسبوق، لكنه يظل غير عادي.

المصدر: بوليتيكو

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