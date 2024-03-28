الناتو يُصعّد التوتر مع روسيا، ويدفع موسكو إلى الاستعداد لأسوأ الاحتمالات. حول ذلك، كتب إيفان تشوبروف، في "أرغومينتي إي فاكتي":

تواجه جيوش حلف شمال الأطلسي في أوروبا نقصًا كبيرًا في الأفراد، حسبما جاء في صحيفة "بوليتيكو". وأضافت أنهم في الغرب يناقشون، على خلفية "التهديد المتزايد من روسيا"، بنشاط إعادة الخدمة العسكرية الإلزامية. وعلى وجه الخصوص، تجري دراسة مثل هذه الخطط في ألمانيا وكرواتيا.

تعليقًا على ذلك، قال المحلل العسكري العقيد المتقاعد فيكتور ليتوفكين، إن الحديث عن العودة إلى التجنيد الإلزامي مجرد محاولة لتشويه صورة روسيا في عيون المواطنين الأوروبيين العاديين.

وأضاف: "هذه محاولة لشيطنة روسيا، وتصعيد التوتر. ويتعين عليهم أيضًا أن يشرحوا لسكان بلدانهم لماذا ترتفع الأسعار، ولماذا حياتهم تزداد سوءا، ولماذا سقطت أوروبا تحت حكم الولايات المتحدة. لذلك، يقولون إن روسيا ستهاجمهم اليوم أو غدًا. مع العلم أنهم ليس لديهم إجابة عن سؤال لماذا تحتاج روسيا نفسها إلى هذا كله".

وفي الوقت نفسه، يؤكد ليتوفكين أن روسيا بحاجة إلى الاستعداد لصراع محتمل مع الناتو، فـ "في نهاية المطاف، لدى الجيش وضعيتان: إما أنه في حالة حرب أو يستعد للحرب".

"لكنني لا أظن أن أوروبا مستعدة للهجوم على روسيا. إنهم يدركون أن روسيا دولة نووية، وتنص عقيدتنا على أننا إذا تعرضنا لهجوم من قِبَل دولة أو تحالف من الدول التي تمتلك أيضًا أسلحة نووية، فمن حقنا أن نستخدمها. اليد لن ترتعش"، عند ضغط الزر.

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