ما حاجة حلف الناتو إلى قاعد كبيرة على البحر الأسود؟ في الإجابة عن هذا السؤال، كتب دميتري بالاشوف، في "أرغومينتي إي فاكتي":

بدأ بناء قاعدة كبيرة لحلف شمال الأطلسي، بتكلفة 2.5 مليار يورو، في رومانيا. ويجري بناء هذه المنشأة العسكرية على قاعدة ميهايل كوجالنيشينو الجوية، حيث يتمركز حوالي خمسة آلاف جندي أميركي.

تصف العديد من وسائل الإعلام قاعدة الناتو التي يجري إنشاؤها في رومانيا بأنها الأكبر في أوروبا، لكن المراقب العسكري العقيد المتقاعد فيكتور ليتوفكين أوضح لـ "أرغومينتي إي فاكتي" أن هذه التصريحات بعيدة كل البعد عن الحقيقة، فـ "أكبر قاعدة في أوروبا هي رامشتاين في ألمانيا، حيث يتمركز 40 ألف جندي. القاعدة الجديدة في رومانيا ستضم 10 آلاف جندي".

وعلل ليتوفكين سبب اختيار رومانيا لبناء القاعدة بالوضع المؤسف للقوات المسلحة الأوكرانية على الجبهة. فـ "أوكرانيا تفقد إمكانية الوصول إلى البحر الأسود. وقريبا، سوف تصبح منطقتا نيكولاييف وأوديسا جزءًا من روسيا. الولايات المتحدة في حاجة إلى تعزيز وجودها على البحر الأسود من أجل مواجهة روسيا".

"هناك ثلاث دول ساحلية على البحر الأسود أعضاء في حلف شمال الأطلسي: تركيا وبلغاريا ورومانيا. يدرك الأميركيون أن بلغاريا ورومانيا حلقتان ضعيفتان في سلسلة الناتو، لذا، فهم يريدون تعزيز وجودهم، بالقرب من حدود روسيا، من أجل احتواء روسيا والسيطرة على طرق التجارة. فمن مضيق البوسفور إلى أوديسا يمر الطريق عبر رومانيا. ناهيكم بالقول إن شبه جزيرة القرم قريبة، حيث يحتاجون إلى التجسس، خاصة وأن هناك قاعدة للطائرات الثقيلة المسيرة على أراضي رومانيا، يستخدمونها في توجيه الصواريخ والطائرات والقوارب المسيرة إلى شبه جزيرة القرم وضد سفن أسطول البحر الأسود".

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