ألم يحن وقت العودة من سوريا؟

يتمركز 900 جندي أمريكي في سوريا دون غرض استراتيجي أو تصريح من الكونغرس. بري ميغيفرن – ناشيونال إنترست

إن أفراد الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط ليس لهم أي فائدة. ورغم ذلك صوّت 84 عضوًا في مجلس الشيوخ، في ديسمبر 2023، لصالح إبقاء هؤلاء الأفراد هناك لأن انخفاض عدد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط يمكن أن يكون هدية لإيران.

في أوائل ديسمبر، قدم السيناتور راند بول (الجمهوري عن ولاية كنتاكي) مشروع قانون لسحب 900 جندي أمريكي من سوريا وسط وابل من هجمات الطائرات دون طيار في العراق وسوريا والأردن من قبل الميليشيات المدعومة من إيران. وبعد شهر تقريبًا من هذا التصويت، أدى هجوم بطائرة دون طيار على القاعدة الأمريكية 22 في الأردن إلى مقتل ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية وإصابة عشرات آخرين.

وبعد الهجوم المميت الذي وقع في 28 يناير، وجدت إدارة بايدن نفسها تحاول الموازنة بين نطاق مستحيل. فكيف يمكنها تلبية الضغوط السياسية دون تصعيد التوترات عن غير قصد إلى صراع إقليمي؟

على السطح، يبدو سحب القوات الأمريكية بسبب تزايد عدم الاستقرار أمرًا غير بديهي، لكن مسألة خفض عدد القوات هي رمز لمشكلة أكبر. فقد تم نشر الجنود في البداية في موقع دون تصريح من الكونغرس واستقروا هناك لفترة طويلة بعد إنجاز مهمتهم العسكرية الأصلية.

إن الوجود الأمريكي في سوريا هو جزء من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، عملية العزم الصلب، والتي بدأت في عام 2014 لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا. لكن الكونغرس لم يوافق على عملية العزم الصلب لأن إدارة أوباما اعتمدت على تفويض استخدام القوة العسكرية كمبرر قانوني. ومن خلال تجاوز الكونغرس، تحايلت إدارة أوباما على آليات الرقابة في الكونغرس والإطار الذي ربما وضع مبادئ توجيهية أكثر وضوحًا لإبرام عملية العزم الصلب.

منذ أن استعادت قوات سوريا الديمقراطية السيطرة على الباغوز في عام 2019، أعلنت الولايات المتحدة هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية لكنها لم تتخذ أي خطوات لتقليص وجود القوات. لا تزال عملية العزم الصلب نشطة، ولكن بدلاً من القتال لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها داعش، تحولت المهمة إلى الهدف الأوسع المتمثل في ضمان الهزيمة الدائمة لداعش.

لدى الولايات المتحدة آلية لتوجيه قوات سوريا الديمقراطية لمواجهة أنشطة داعش، وهي صندوق تدريب وتجهيز مكافحة داعش (CTEF)، وهو برنامج أقره الكونغرس في عام 2014 لتدريب قوات الأمن السورية والعراقية وتقديم المشورة لها وتمويلها. يطرح هذا التكرار الملحوظ سؤالاً حول ما إذا كانت القوات المنتشرة في إطار عملية العزم الصلب ضرورية لمنع عودة ظهور داعش بشكل فوري، أو ما إذا كان التخفيض التدريجي للقوات إلى جانب الدعم المستمر لـ CTEF سيكون فعالاً بنفس القدر.

على الرغم من أن وجود القوات الأمريكية قد وفر في البداية الاستقرار ضد تهديد داعش، إلا أن الوجود المستمر يمثل فرصة لمجموعات الميليشيات المحلية لاستهداف الأمريكيين. وفي 14 فبراير، فرضت الإمارات العربية المتحدة قيودًا تهدف إلى منع الولايات المتحدة من شن غارات جوية انتقامية على وكلاء إيران من القواعد العسكرية الأمريكية في الإمارات.

مع توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والدول الشريكة في الشرق الأوسط بسبب الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس والميليشيات المدعومة من إيران التي تستهدف القوات الأمريكية، فقد حان الوقت لإدارة بايدن وأعضاء الكونغرس أن يسألوا أنفسهم ما إذا كان إن الوجود الحالي للقوات يستحق خسارة المزيد من الأرواح الأمريكية، بينما يخاطر أيضًا بحرب أوسع نطاقًا في الشرق الأوسط.

علاوة على ذلك، يتعين على وزارة الدفاع أن تعيد تقييم أهداف ونطاق عمليات نشر القوات المستمرة في الشرق الأوسط. وحتى لو كان التعاون المستمر مع قوات الأمن الشريكة ضروريًا لمنع عودة ظهور داعش، يجب على إدارة بايدن النظر في الخيارات التي تتجنب مطالبة القوات الأمريكية بتفادي الهجمات الصاروخية والطائرات دون طيار بعيدًا عن الوطن.

المصدر: ناشيونال إنترست

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