خطاب بايدن الناري لم يقدم أي جديد!

خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه بايدن مساء الخميس أجاب عن سؤال واحد فقط. فكيف حلّل دوغلاس شوين الخطاب؟ فوكس نيوز

استطاع بايدن أن يجيب عن سؤال جوهري بالنسبة للديمقراطيين: هل هو قادر على أن يكون مرشحا لإعادة انتخابه؟ ويبدو أن خطابه الناري لا يجذب سوى الديمقراطيين والمستقلين فقط. أما بالنسبة لبقية الناخبين فقد بدا الخطاب عاديا ومثيرا للانقسام.

لم يكن من الممكن أن تكون المخاطر أكبر بالنسبة للرئيس، الذي يتخلف عن الرئيس السابق دونالد ترامب في كل القضايا الرئيسية التي يهتم بها الأمريكيون أكثر من غيرها: التضخم، والاقتصاد، والحدود، والجريمة، والأمن القومي. ويؤكد استطلاع جديد أجرته شركتي، شوين كوبرمان للأبحاث، هذا الأمر، بالإضافة إلى الشكوك الجدية القائمة بين الناخبين، وحتى داخل حزب بايدن نفسه، حول حدته العقلية وملاءمته للمنصب.

بالنسبة للديمقراطيين، دعونا لا نقلل من أهمية هذا الخطاب. ووفقا لاستطلاعات الرأي الأخيرة، يعتقد 36% من الديمقراطيين أن حزبهم يجب أن يرشح شخصا آخر غير جو بايدن. وبالنسبة لهذه المجموعة، قدم هذا الخطاب على الأقل بعض الطمأنينة بأنه يستطيع إلقاء خطاب ناري.

لم يقدم الخطاب حلولا لحوالي 68% من الأمريكيين الذين يشتكون من الاقتصاد السيء، وفق استطلاعات الرأي. وكل ما فعله بايدن هو تكرار نفس مسلسله الكلاسيكي حول خلق فرص عمل والاستمرار في "اقتصاد بايدن". وفي الواقع، ليس هناك ما يجعلنا نعتقد أن تصريحاته سوف تؤثر بأي شكل من الأشكال على أي ناخبين متأرجحين منزعجين من حالة الاقتصاد.

استغرق الرئيس 40 دقيقة كاملة للوصول إلى قضية الحدود، وتظهر استطلاعاتنا أن الأمريكيين يصنفون الهجرة والحدود على أنها أكبر إخفاقات بايدن كرئيس. والأسوأ من ذلك، عندما سُئل عن من سيتعامل بشكل أفضل مع الهجرة، تفوق ترامب على بايدن بفارق 29 نقطة (58% مقابل 29%).

ولم يوضح بايدن سبب استغراق الحديث عن أمن الحدود أكثر من ثلاث سنوات، علاوة على ذلك، لم يشر، بأي شكل من الأشكال، إلى استعداده لاتخاذ إجراءات تنفيذية لوقف الهجرة غير الشرعية، أو تشديد عملية اللجوء، أو وقف الجريمة في المدن في جميع أنحاء البلاد.

في الواقع، عندما يتعلق الأمر بالجريمة، كان هناك بعض الشعور بأن الرئيس يمكنه، من خلال أمر تنفيذي، عكس بعض سياسات "التساهل مع الجريمة" التي أصبحت تحدد استجابة حزبه لهذه القضية على مدى العامين الماضيين. ولكن فيما يتعلق بالتفاصيل وجدول الأعمال، سيتعين علينا انتظار التفاصيل.

وبعيدًا عن إلقائه، كانت الطبيعة الحزبية للخطاب هي الأكثر تحفيزًا للديمقراطيين. من المرجح أن يكون للخطاب تأثير ضئيل على الناخبين المتأرجحين، ناهيك عن الجمهوريين المعتدلين، لأنه كان، إلى حد كبير معتمدا على شيطنة الرئيس السابق دونالد ترامب، سواء من حيث سياسته الخارجية، أو استجابته لوباء كوفيد-19.

وتبقى القضية الأكثر تأثيرًا بين الناخبين هي الإجهاض. وبالفعل، حظيت حقوق الإنجاب بقدر كبير من الوقت والاهتمام ليلة الخميس. ويتقدم بايدن على ترامب بشأن هذه القضية بنقطتين واستخدم ذلك ليلة الخميس للتأكيد على المخاطر المتعلقة بالحقوق الإنجابية وتعزيز قاعدته.

لكن حجة الديمقراطيين لا بد أن تمهد الطريق أمام الجمهوريين لتقديم الحجة المقابلة- التي فشلوا في تقديمها حتى الآن - وهي أن الجناح المتطرف في الحزب الجمهوري يؤيد الحياة بشكل مطلق. وتظهر استطلاعات الرأي أن الديمقراطيين والمستقلين والناخبين المتأرجحين، بشكل عام، لديهم شكوك عميقة حول رغبة الحزب الجمهوري في حظر أكثر اعتدالًا وواقعية للإجهاض في أي وقت.

ولا أتوقع أن تتغير استطلاعات الرأي السلبية إلى حد كبير لصالح بايدن على المدى الطويل بناءً على هذا الخطاب. ومع ذلك، واستنادًا إلى تاريخ خطابات حالة الاتحاد، فقد يكون هناك بعض العثرات على المدى القصير للرئيس.

وأخيرا إذا كان التحدي الأساسي في هذا الخطاب هو قدرة جو بايدن على إلقاء خطاب ناري، فقد نجح في إظهار هذه المهارة للناخبين الديمقراطيين. ولكن السؤال الآخر المفتوح هو ما إذا كان بايدن سيظل على هذه الحال بعد ليلة الخميس.

الكصدر: فوكس نيوز

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