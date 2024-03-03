اصمت سيدي الرئيس!

يتهم المراسل الصحفي جيم غيراغتي رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، بأنه يتحدث كثيرا ولا يفعل شيئا. فما الوعود التي أطلقها جونسون ولم يف بها؟ واشنطن بويست

بعد وقت قصير من توليه منصب رئيس مجلس النواب في أواخر أكتوبر جلس مايك جونسون لإجراء مقابلة مع شون هانيتي من قناة فوكس نيوز، وأعلن: لا يمكننا أن نسمح لفلاديمير بوتين بأن يسود في أوكرانيا، لأنني لا أعتقد أن الأمر سيتوقف عند هذا الحد. من المحتمل أن يشجع ويمكّن الصين من اتخاذ خطوة بشأن تايوان. لدينا هذه المخاوف ولن نتخلى عن أوكرانيا.

بناء على ذلك، ربما كنت تتوقع أن يحصل جونسون (الجمهوري من ولاية لوس أنجلوس) على إقرار مشروع قانون مساعدة أوكرانيا في نوفمبر أو ديسمبرأو يناير. وها نحن الآن مقبلون على شهر مارس، ولم يتم تمرير أي حزمة مساعدات لأوكرانيا في مجلس النواب.

تحدث جونسون في نوفمبرعن فكرة استخدام أكثر من 300 مليار دولار من الأصول الروسية المصادرة لمساعدة أوكرانيا. وقال لصحيفة نيويورك بوست: سيكون من الشعر الخالص تمويل المجهود الحربي الأوكراني بأصول روسية.

ولم يتم فعل أي شيء على هذه الجبهة أيضًا. وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، يوم الثلاثاء، ردا على سؤال أحد الصحفيين حول المليارات الروسية: ما زلنا بحاجة إلى مزيد من السلطات التشريعية من الكونغرس حتى يتمكن الرئيس من التصرف على هذا النحو.

وفي المقابلة التي أجراها هانيتي في أكتوبر، تعهد جونسون أيضًا قائلاً: سنطرح إجراءً قائمًا بذاته لتمويل إسرائيل يزيد عن 14 مليار دولار. وفي أوائل شهر فبراير، فشل مجلس النواب في تمرير مشروع قانون تمويل مستقل لإسرائيل بقيمة 17.6 مليار دولار لأنه تم طرحه بموجب إجراء يتطلب أغلبية الثلثين.

وفي يناير، التقى جونسون مع كبير الدبلوماسيين الأميركيين الجديد في تايوان، ألكسندر يوي، وتعهد بالوقوف كتفاً بكتف مع تايوان في سعيها للدفاع عن نفسها. وقال جونسون: نريد بالتأكيد المساعدة في الدفاع عن تايوان، فهذا مهم للغاية بالنسبة لنا. لكن مجلس النواب لم يوافق على أي حزمة مساعدات لتايوان أيضًا.

وقال جونسون إنه يريد تشريعًا لتأمين الحدود الجنوبية للولايات المتحدة وإنفاذ قوانين الهجرة بشكل أكثر إحكامًا، وهي أولوية معقولة تمامًا، بالنظر إلى الفوضى والضغط على الموارد التي يفرضها المهاجرون على المدن من الساحل إلى الساحل.

ومع ذلك، عندما خرج السيناتور جيمس لانكفورد (الجمهوري من أوكلاهوما) باقتراحه المشترك بشأن المساعدات الخارجية وأمن الحدود، رفضه جونسون على الفور، دون تقديم عرض مضاد.

لقد وُصِف نهج القيادة الذي يتبناه جونسون بأنه "استمع ثم قرر"، وهو ما يبدو لطيفا من الناحية النظرية، لكنه من الناحية العملية، يبدو أقرب إلى "استمع ثم قرر عدم تمرير أي شيء".

يقول جونسون الآن إنه يريد تجنب الإغلاق الجزئي للحكومة الذي يلوح في الأفق في وقت مبكر من نهاية هذا الأسبوع. لكن سجله الضعيف كرئيس ليس مطمئنًا. ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب على تشريع من شأنه تمديد المواعيد النهائية للحصول على التمويل الفيدرالي حتى 8 و22 مارس، كجزء من اتفاق تم التوصل إليه يوم الأربعاء بين جونسون وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشارلز إي شومر (ديمقراطي من ولاية نورث كارولينا).

صحيح أن جونسون ليس لديه سوى أغلبية جمهورية ضئيلة بستة مقاعد للعمل معها، ولكن هناك كثير من الأصوات الديمقراطية في مجلس النواب مستعدة لدعم المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان. وهناك كثير من الديمقراطيين يريدون إبقاء الحكومة مفتوحة أيضًا. لكن جونسون يعلم أنه إذا حصل على الأولوية بأصوات الديمقراطيين، فمن المرجح أن نفس المجموعة الجمهورية في مجلس النواب التي أنهت فترة ولاية كيفن مكارثي (الجمهوري من كاليفورنيا) كرئيس قبل الأوان، ستفعل الشيء نفسه معه.

ومع ذلك، في مرحلة ما، إذا كنت تريد أن تفعل شيئًا ما، فلا تقف وتتحدث عن مقدار ما تريد القيام به. فما الفائدة من السيطرة على المجلس إذا لم تتمكن من تمرير أي تشريع؟

المصدر: واشنطن بوست

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