حقوق عبدة الشيطان أهم من حقوق المسيحيين المحافظين في أمريكا!

وزارة العدل في ظل إدارة بايدن تنظر إلى الوطنيين المسيحيين على أنهم التهديد الفعلي لطريقة الحياة الأمريكية، وليس المجرمين والقتلة. بن كارسون و ماثيو ويتاكر – فوكس نيوز

منذ اللحظة التي تولى فيها منصبه، انخرط بايدن وإدارته في حملة كاملة لاستخدام الحكومة الفيدرالية كسلاح ضد خصومهم السياسيين وأهل الإيمان. ففي عام 2021، أُدين 11 متظاهرًا مناهضًا للإجهاض، وتم الحكم عليهم بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمهم بمبلغ 260 ألف دولار، بسبب الاحتجاج السلمي والصلاة في عيادة الإجهاض في ولاية تينيسي وجريمتهم هي الوصول إلى عيادة الإجهاض قبل افتتاحها والجلوس للصلاة أثناء توزيع المنشورات التي تتقاسم قيمة الحياة البشرية.

في عام 1994 تم إقرار قانون FACE "حرية الوصول إلى مداخل العيادات"، الذي يتيح حق الإجهاض والحق في الاحتجاج السلمي ضد الإجهاض. ولكن في ظل وزارة العدل في إدارة بايدن، يتم استخدام هذا القانون لملاحقة أصحاب الإيمان الذين يدافعون عما يؤمنون به ويحتجون لحماية حياة الأبرياء.

إن سياسة الحكومة ضد المحافظين وأهل الإيمان لا تنتهي عند هذا الحد. ففي ديسمبر2023 قام رجل بإسقاط تمثال للشيطان تم وضعه في مبنى الكابيتول بولاية أيوا وتم اتهام الرجل بارتكاب جريمة كراهية.

ويعرّف قانون ولاية أيوا ذلك بأنه انتهاك للحقوق الفردية، على الرغم من أن المعبد الشيطاني يعترف صراحة بأنه ليس منظمة دينية تؤمن بوجود قوة أعلى. وبذلك لا تسخر ولاية أيوا من الممارسة الحرة للحقوق الدينية من خلال التعامل مع عبدة الشيطان كمنظمة دينية فحسب، بل تسخر أيضًا من نظام العدالة من خلال وصف تدمير الرموز الشيطانية بأنه جريمة كراهية.

ولعل الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنه في عام 2021، أصدرت إدارة بايدن مذكرة تطلب من وزارة العدل ملاحقة الآباء المعنيين في اجتماعات مجلس إدارة المدرسة بعد تلقي رسالة تقارن هؤلاء الآباء بـ "الإرهابيين المحليين". وفي العام الماضي، تم الكشف أيضًا عن أن مكتب التحقيقات الفيدرالي قام بتنفيذ برنامج تجسس على الكاثوليك التقليديين (خاصة المهتمين بالقداس اللاتيني)، وحددهم كأفراد قد يكونون جزءًا من "الحركة القومية اليمينية المتطرفة".

تنظر وزارة العدل إلى هؤلاء الوطنيين المسيحيين على أنهم التهديد الفعلي لطريقة الحياة الأمريكية، وليس المجرمين الذين يسرقون السيارات ويقتلون الأمريكيين في مدننا.

يجب على الشعب الأمريكي أن يطالب إدارة بايدن بالأفضل. وإذا استمر الرئيس بايدن في ملاحقة المسيحيين وغيرهم من المتدينين مع السماح للمجرمين الحقيقيين بالفرار، فلن تجد "العدالة" في وزارة العدل باستثناء اسمها.

المصدر: فوكس نيوز

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