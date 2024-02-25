هل ستستمر القوات الأوكرانية بالتقهقر، وكيف يمكن لروسيا الاستفادة من تفوقها؟ حول ذلك، كتب ميخائيل أنطونوف، وإيفان غراتشيف، في "كومسومولسكايا برافدا":

أين يمكن أن نتوقع اختراقنا التالي على خط الجبهة بعد أفدييفكا؟

حول ذلك، تحدث مدير مركز الدراسات العسكرية السياسية البروفيسور أليكسي بودبيريزكين على هواء إذاعة كومسومولسكايا برافدا، فقال، في الإجابة عن السؤال التالي:

الآن، بعد فشل "الهجوم المضاد" وخسارة أفدييفكا، تتوقع الصحافة الغربية أن تشن القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا جديدًا في العام 2025؟

في العام 2024، يمكن للقوات المسلحة الأوكرانية، في أحسن الأحوال، تأخير انهيار أوكرانيا ودمارها الذاتي لبعض الوقت. وهذا أمر يتفق عليه الجميع، تقريبًا، اليوم. لأن من غير المتوقع أن يتم توريد معدات عسكرية جديدة أو كميات كبيرة من الذخيرة إلى أوكرانيا.

أي أن هجوم 2025، كما يبدو، مجرد ذريعة للحصول على تمويل جديد، ولا شيء أكثر من ذلك؟

لا يمكن أن يكون هناك هجوم. الآن، المبادرة بيدنا على طول خط المواجهة. الى متى سوف يستمر ذلك؟ سيستمر بقدر ما لدينا من الاحتياطيات. إذا كان هناك ما يكفي من الاحتياطيات، فسنحقق اختراقات في اثنين على الأقل من الاتجاهات الاستراتيجية الأربعة. هذا مهم. نحن لا نحدد مهمة الهجوم بأي ثمن، بل نحمي الناس. ولكن الآن، أعتقد بأن ما حدث في أفدييفكا سيتكرر. الآن، سيحدث في زابوروجيه، وأتوقع ذلك في خاركوف، ولكن الأهم من ذلك، في الجنوب. فعلى الأرجح، سيجري هناك التقدم الأكثر نشاطًا. وفي كل الأحوال، فإن ضغوطنا ستؤدي إلى اختراق جديد في مكان ما. لم نعد في حالة "دفاع نشط"، بل أصبحنا في حالة هجوم.

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