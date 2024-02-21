أصبحت الهند محطة وقود رئيسية للاتحاد الأوروبي. حول طرق وصول النفط الروسي إلى أوروبا، نشرت "أوراسيا ديلي" المقال التالي:

في 5 ديسمبر 2022، حظر الاتحاد الأوروبي استيراد النفط الروسي بالناقلات، وفي 5 فبراير 2023، حظر المنتجات النفطية. وقامت الولايات المتحدة بتعويض أوروبا عن كميات كبيرة خسرتها من النفط الروسي. ولكن بالنسبة للمنتجات النفطية، أصبحت الهند المورّد الرئيس الجديد، حيث تصدر المنتجات النفطية الروسية إلى الاتحاد الأوروبي. يتبين ذلك من إحصائيات وزارة التجارة والصناعة الهندية وإدارة معلومات الطاقة بوزارة الطاقة الأميركية (EIA).

كانت الهند تزود أوروبا بالمنتجات النفطية من قبل، لكن منذ العام 2022 بدأت صادراتها تنمو بسرعة. وحدثت القفزة الرئيسية في هولندا، التي تعد مركزًا دوليًا وسوق الوقود الرئيسية في أوروبا. ففي حين باعت المصافي الهندية في العام 2021 كمية 2.6 مليون طن من وقود الديزل و3.8 مليون طن من وقود الطائرات للشركات الهولندية، فإن إجمالي الإمدادات في العام 2023 تضاعف ثلاث مرات تقريبًا، إلى 11.1 مليون طن من وقود الديزل و6.6 مليون طن من وقود الطائرات. ويبلغ الفرق في وقود الديزل 8.5 مليون طن. وهذا أكثر من ثلث الإمدادات التي كانت روسيا تنقلها سابقًا إلى أوروبا.

وزادت إمدادات المنتجات النفطية الهندية إلى الولايات المتحدة بشكل لا يقل أهمية عن ذلك، إذ تضاعفت لتصل إلى 6.2 مليون طن. وتلقت المصافي الهندية 5.6 مليار دولار مقابل ذلك.

إن حقيقة أن الهند أصبحت محطة وقود لأوروبا وتبيعها منتجات من النفط الروسي لا تخفى على سلطات الاتحاد الأوروبي. وبالعودة إلى مايو 2023، دعا كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى وقف إعادة بيع الهند للنفط الروسي المكرر إلى أوروبا. ومع ذلك، فإن التشريع الأوروبي لا يحظر مثل هذا المخطط. وهنا انتهى الضجيج، ولم تعد بروكسل تظهر أي رغبة في ضرب مشتريات المنتجات النفطية الهندية بعقوبات.

وعلى الرغم من الأزمة في البحر الأحمر وهجمات الحوثيين، غادر الهند 1.7 مليون طن من وقود الديزل المستخلص من النفط الروسي إلى أوروبا، في ديسمبر. وتبين أن هذا هو ثاني أعلى شهر للصادرات إلى الاتحاد الأوروبي في العام 2023 بعد أبريل.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب