حملة بايدن لا يمكن أن تستغني عن TikTok!

السيناتور جوش هاولي ينتقد حملة بايدن-هاريس للانضمام إلى TikTok في Super Bowl يوم الأحد، بعد أن وقعت الإدارة تشريعًا يحظر التطبيق من معظم الأجهزة الفيدرالية في عام 2022.

"مرحبًا! بالمناسبة، لقد انضممنا للتو إلى TikTok". هذا ما جاء في منشور الحملة على X يوم الأحد، مع أول فيديو على TikTok لحملة بايدن.

وكتب هاولي على موقع X ردًا على منشور الحملة: "تتفاخر حملة بايدن باستخدام تطبيق صيني على الرغم من توقيع بايدن على قانون يحظره على جميع الأجهزة الفيدرالية".

وحددت إدارة بايدن موعدًا نهائيًا مدته 30 يومًا في أواخر فبراير 2023 للوكالات الحكومية لإزالة التطبيق المملوك لشركة ByteDance الصينية من الأجهزة الفيدرالية.

وحث العديد من الجمهوريين الكونجرس على حظر التطبيق في الولايات المتحدة بالكامل بسبب التقارير التي تفيد بأن التطبيق يسرق بيانات الأمريكيين ويشكل تهديدًا للأمن القومي. وفي عام 2017، بدأت الصين في تطبيق قانون يلزم الشركات بتزويد الحكومة بأي بيانات شخصية ذات صلة بالأمن القومي للنظام.

كما دعا السيناتور توم كوتون، الجمهوري عن ولاية أركنساس، إلى فرض حظر على مستوى البلاد على TikTok، قائلًا الشهر الماضي إن الرئيس التنفيذي "يكذب" بشأن كون التطبيق آمنًا للمستخدمين.

وقال هاولي في وقت سابق لشون هانيتي من قناة فوكس نيوز: "يجب أن نحظره". "إنه يتتبع كل ما تفعله على هاتفك. إنه يتتبع كل مكان تذهب إليه، وكل رسالة نصية ترسلها، وكل بريد إلكتروني تكتبه، وكل هذه المعلومات - كلها متاحة للحزب الشيوعي الصيني."

وبدا أن كوتون ألقى بثقله يوم الاثنين على انضمام حملة بايدن إلى TikTok، حيث كتب: "تمامًا مثل TikTok أو Temu أو أي شركة تكنولوجيا صينية يجب أن تسمح للحزب الشيوعي بالوصول غير المقيد إلى بياناتها.

ويحظى التطبيق بشعبية كبيرة بين الناخبين الشباب، وسيقوم فريق حملة بايدن بإدارة حساب الرئيس. كما تتمتع الحملة أيضًا بحضور على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، بما في ذلك X وInstagram وMeta's Threads وTruth Social للرئيس السابق ترامب.

وبحسب ما ورد حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي ولجنة الاتصالات الفيدرالية من أن ByteDance قد تشارك بيانات المستخدم - بما في ذلك سجل التصفح ومعلومات الموقع والمعرفات البيومترية مثل بصمات الأصابع وملامح الوجه وأنماط قزحية العين والبصمات الصوتية - مع الحزب الشيوعي الصيني. ومع ذلك تمضي الحملة بنشر المحتوى بانتظام على جميع المنصات، بما في ذلك TikTok.

ويبدو أن القائمين على الحملة لم يستطيعوا الاستغناء عن المنصة الأكثر شعبية. ووفق أحد مستشاريها: نحن نتخذ احتياطات سلامة متقدمة حول أجهزتنا، وندمج بروتوكولًا أمنيًا متطورًا لضمان الأمن. وستستمر الحملة في مقابلة الناخبين أينما كانوا، وابتكار محتوى له صدى لدى الجماهير الناقدة والدوائر الانتخابية الأساسية التي تشكل تحالف الرئيس المتنوع من الناخبين.

المصدر: فوكس نيوز

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب