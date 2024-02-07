الاستخبارات الجورجية ضبطت كمية من المتفجرات كانت في طريقها إلى روسيا للاستخدام في عمليات إرهابية. حول ذلك، كتب يفغيني كروتيكوف، في "فزغلياد":

تؤكد الاستخبارات الجورجية أنها منعت هجومًا إرهابيًا كانت أوكرانيا تعد له على الأراضي الروسية. ففي جورجيا، تمكنوا من اعتراض متفجرات كانوا يحاولون نقلها من أوديسا إلى فورونيج الروسية.

S-4، نوع شائع جدًا من المتفجرات الأمريكية، وهو موجود الآن بكثرة في أوكرانيا. 14 كغ منه ليس كبيرة، فلا يمكنه تدمير جسر، على سبيل المثال، بمثل هذه الكمية. ولكن هذه الكمية كافية لتدمير أي هدف ضعيف الحماية أو قتل كثير من الناس.

وفي تقفي الأثر، هناك روايتان لما حدث. وفقًا للأولى، تمكنت الاستخبارات الجورجية، بشكل مستقل، من كشفعملية نقل المتفجرات والصواعق، بالاعتماد على مصادرها بين المؤيدين السابقين لميخائيل ساكاشفيلي في أوكرانيا؛ وبحسب الرواية الثانية، ربما تم تعاون بين جهاز أمن الدولة الجورجي والاستخبارات الروسية، لأن مسار حركة المتفجرات يتطابق بدرجة ما مع مسار إيصال القنبلة إلى جسر القرم في تشرين أول/أكتوبر 2022.

وتصر تبيليسي على رغبتها في قطع هذه القناة، لأنها تشوه صورة جورجيا. فالقيادة الجورجية لا تريد أن تكون على صلة بأساليب كييف الإرهابية. وتبذل تبليسي الكثير من الجهود في محاولة تجديد العلاقات مع موسكو، ولذلك فإن إرسال متفجرات عبر الأراضي الجورجية لتنفيذ هجمات إرهابية في روسيا هو آخر ما ترغب فيه الآن.

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