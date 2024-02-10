يقوم الغرب الأطلسي بجمع قذائف المدفعية لكييف من مختلف الدول، ويحاول الحصول على مخزون تركيا منها، فهل توافق أنقرة؟ حول ذلك، كتب دميتري نيفزوروف، في "أرغومينتي إي فاكتي":

تجري الآن مناقشة موضوع النقص في قذائف الناتو الرئيسية من عيار 155 ملم، على نطاق واسع في وسائل الإعلام الغربية وفي مختلف منصات التفاوض للدول التي تسلح نظام كييف. "الحيلة" الرئيسية في المرحلة الحالية من المساعدة العسكرية لأوكرانيا هي حلقة التمرير، حيث تحصل الدول الراعية لنظام زيلينسكي على الذخيرة والأسلحة، وتعطيها لكييف.

يبدو أن صفقة القذائف اليابانية لتمريرها من اليابان إلى المملكة المتحدة ثم أوكرانيا قد فشلت. وبصرف النظر عن مدى قوة الدفع بهذا المشروع، فإن القذائف اليابانية لن تصل إلى المدفعية البريطانية. وبينما يقوم البريطانيون بحل المشكلة مع اليابان، أخذ الأمريكيون الأمر على عاتقهم، وقرروا التحدث مع تركيا ومحاولة إشراكها في دائرة التمرير.

وفي تحليله للوضع، قال الأستاذ المساعد في قسم علم الاجتماع بالجامعة المالية التابعة لحكومة روسيا، فلاديمير ييرانوسيان، لـ"أرغومينتي إي فاكتي": "سؤال ما إذا كانت تركيا سترسل قذائف من عيار الناتو إلى أوكرانيا مباشرة، كبير. تحاول تركيا الحفاظ على علاقات سلسة مع روسيا، وعلى الأرجح لن تفعل ذلك. لكن التمرير واقعي تمامًا. فقد تصدّر تركيا كمية معينة من القذائف عيار 155 ملم إلى الأميركيين (وهم بدورهم يحولونها إلى أوكرانيا). لا توجد الآن منشآت إنتاج كبيرة في العالم تسمح بتزويد المدفعية الأوكرانية بالقذائف. وكما صرح وزير الدفاع الأوكراني فإنهم يحتاجون إلى 200 ألف قذيفة 155 ملم شهريًا. في الوقت الحالي، ومن أجل تلبية مطالب أوكرانيا من القذائف بشكل كامل، يتعين على حلف شمال الأطلسي أن يفرغ ترساناته منها، وأن ينقل كل ما لديه إلى القوات المسلحة الأوكرانية. لن يوافقوا على هذا أبدًا. لذا فإن ممارسة التمرير ومحاولات العثور على منتجين جدد ستستمر".

لقد أراد الغرب معركة استنزاف لروسيا: ولكن، بينما هم يسيرون في دوائرهم، تتسارع عجلة الإنتاج في صناعة الدفاع الروسية.

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